Atalanta je krenula nestabilno ove sezone, ali polako hvata željeni ritam koji će je na kraju najverovatnije ponovo dovesti do željenog plasmana u Ligu šampiona. Boginja provincije u Bergamu je pregazila hit prvog dela sezone, Sasuolo sa ubedljivih 5:1, pa je klub iz Ređo Emilije ispao iz "zone" elitnog takmičenja, gde mu po kvalitetu objektivno nije ni mesto, uz sve pohvale za učinjeno do sada.

Klub iz Bergama je igrao na krilima raspucanog Duvana Zapate, koji je postigao dva gola i zabeležio asistenciju, dok su se po jednom u strelce upisali Pesina, Gosens i Murijel. Gosti su uništeni pod pritiskom domaćina, koj je visokim presingom lovio greške poslednje linije tima i tako doživeo težak poraz.

Zapata je započeo Zapata u 11. minutu, dok se na pogodak Pesine čekalo do 45. minuta. Ipak, u nastavku je ekspresno rešeno pitanje pobednika. Zapata je pogodio u 49. minutu na dodavanje Frojlera, a specijalitet meča predstavljao je projektil Gosensa iz 57. minuta, kojim je definitivno nokautiran protivnik. Luisu Murijelu je bilo dovoljno svega pet minuta da postigne gol, dok je počasni pogodak za goste postigao Vlad Kirikeš posle prekida u 75. minutu.

Romu pred početak sezone niko nije shvatao ozbiljno kao kandidata za plasman u Ligu šampiona, ali ona to definitivno jeste, što potvrđuje i plasman na tabeli. Vučica se pomučila sa čvrstom i odgovornom odbranom Sampdorije. Klaudio Ranijeri je u svoj Rim došao da se odbrani, imao je dupli bedem pred golom Audera, ali je na kraju domaćin pronašao način da dođe do pobede - 1:0 (0:0).

Roma je do ključnog trenutka utakmice, koji se dogodio u 75. minutu utakmice, imala nekoliko odličnih prilika (Mhitarijan, Džeko (dve), Smoling), ali sve do same završnice nije uspela da pronađe put do protivničke mreže. To se konačno dogodilo u 75. minutu, posle odličnog prodora Rika Karsdorpa i sigurne egzekucije Edina Džeka.

U zbacivanju Sasuola sa četvrtog mesta aktivno je učestovao i Napoli, koji je bio ubedljiv u Kaljariju (4:1), pa je sa velikim rapoloženjem ušao u 2021. godinu. Glavni pokretač slavlja ekipe Đenara Gatuza bio je Pjotr Zjelinski, koji je postigao prva dva gola za goste, od čega je onaj iz 25. minuta bio spektakularan.

Posle izjednačenja Žoaa Pedra u 60. minutu delovalo je da će biti velikih uzbulđenja, ali se sve u domaćim redovima srušilo za pet minuta. Dva minuta kasnije Zjelinski je vratio prednost favoritu, a onda je isključen Likojanis. Do kraja meča mrežu domaćina pogađali su Lozano i Insinje.

Lacio je ozbiljno počeo da gubi korak za najvažnijim evropskim pozicijama, pošto je danas osvojio samo bod na gostovanju u Đenovi (1:1). Gosti su vodili pogotkom Imobilea sa bele tačke od 15. minuta, ali ih je potpuno isekao razgoropađeni Matija Destro u 58. minutu. Sergej Milinković Savić je igrao do 81. minutu, a onda ga je zbog jurnjave za pobedom zameni Murići. Ipak, promene rezultata nije bilo.

Neočekivan rezultat (0:0) ostvaren je u okršaju između Fiorentine i Bolonje na Artemio Frankiju. Fiorentina je bila motivisana da na neki način kruniše veliko slavlje nad Juventusom u Torinu, ali je domaćin izgoreo u toj velikoj želji. Ipak, treba imati na umu i da je naspram sebe imao odgovornog i čvrstog protivnika koji je najveći tok utakmice imao apsolutnu kontrolu dešavanja na terenu. Kod domaćina su od starta igrali Milenković i Vlahović, s tim da je mladog napadača u 72. minutu zamenio Kuame.

Torino je u derbiju donjeg dela tabele došao do vrednih bodova protiv Parme na Enio Tardiniju (3:0), dok je Vereona savladala Speciju u gostima (1:0) mestralnim makazicama Matije Zakanjija u 75. minutu. Čitav meč u redovima gostujućeg tima na terenu proveo je Darko Lazović, dok je Ivan Ilić ostao na klupi za rezervne igrače.

SERIJA A - 15. KOLO

Nedelja

Inter - Krotone 6:2 (2:2)

/Martinez 20, 57, 78, Marone 31ag, Lukaku 64 - Zanelato 12, Golemić 36pen/

Roma - Sampdorija 1:0 (0:0)

/Džeko 72/

Atalanta - Sasuolo 5:1 (2:0)

/Zapata 11, 49, Pesina 45, Gosens 57, Murijel 67 - Kirikeš 75/

Kaljari - Napoli 1:4 (0:1)

/Žoao Pedro 60 - Zjelinski 25, 62, Lozano 74, Insinje 86/

Fiorentina - Bolonja 0:0

Đenova - Lacio 1:1 (0:1)

/Destro 58 - Imobile 15/

Parma - Torino 0:3 (0:1)

/Singo 8, Ico 88, Gojak 90+5/

Specija - Verona 0:1 (0:0)

/Zakanji 75/

18.00: (5,20) Benevento (3,80) Milan (1,67)

20.45: (1,50) Juventus (4,10) Udineze (7.00)

***Kvote su podložne promenama