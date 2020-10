Kada si majstor, onda ti ne treba mnogo privikavanja. Atletiko Madrid je dobio napadača kakvog je tražio u Luisu Suarezu, a Urugvajac je danas dao novi pogodak u sezoni i na taj način doneo novi trijumf ekipi Čola Simeonea na gostovanju Selti - 0:2 (0:1). Trijumf je u 95. minutu potvrdio Janik Karasko.

Istina, nedostajao je Suarezov Atletiku njegov učinak protiv Ueske i Viljareala, moraće da bude još konstantniji,pa zato Jorgandžije nisu ni došle do pogodaka na tim utakmicama (obe završene 0:0), a danas su uzeli tri boda i to najviše na osnovu Suarezovog gola.

Kada Suarez pogađa, tada Atletiko pobeđuje. To je obrazac koji se polako formira. Mnogo Madriđani zavise od njegovog učinka. Moraće i ostali da se uključe u tom smislu, kao što je to uradio Karasko, doduše kada je već sve bilo rešeno. Atletiko je do prvog gola na utakmici stigao već u 6. minutu utakmice kada je na pravi način otvorio duel, a na kraju se ispostavilo da mu je to bio i najvažniji gol na duelu.

Sančez je dobro proigrao Suareza sa leve strane, a Urugvajac jednostavno takve prilike ne maši. Iako je ušao malo u poznije fudbalske godine, i dalje je to napadač najveće klase. Ima Atletiko i Žoaa Feliksa i Dijega Kostu, ali Suarez je, čini se, najopasniji.

Opasnu šansu da dođe do boda Selta je imala u 87. minutu, kada je lopta prohujala pored desne stative golmana Oblaka. Šutirao je Gabrijel Veiga.

Kada već Selta nije iskoristila svoje prilike, Atletiko je to znao da kazni u nadoknadi vremena. Svemu je prethodila prečka posle šuta Feliksa, a na nju je Karasko naleteo i postavio konačnih 2:0.





PRIMERA – 6. KOLO

Subota

Granada - Sevilja 1:0 (0:0)

/Erera 82/

Selta - Atletiko Madrid 0:2 (0:1)

/Suarez 6, Karasko 90+5/

18.30: (1,27) Real Madrid (5,80) Kadiz (10,5)

21.00: (4,90) Hetafe (3,60) Barselona (1,75)

Nedelja

12.00: (2,75) Eibar (2,90) Osasuna (2,90)

14.00: (2,05) Bilbao (3,35) Levante (3,80)

16.00: (1,72) Viljareal (3,60) Valensija (5,10)

18.30: (1,82) Alaves (3,35) Elče (4,90)

18.30: (2,40) Ueska (2,90) Valjadolid (3,45)

21.00: (2,55) Betis (3,30) Sosijedad (2,75)

***kvote su podložne promenama