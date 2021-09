Atletiko sa Grizmanom ne može da postigne gol, pa se Francuz seli na klupu, odakle šanse čekaju i Šaponjić i Jović

Španski fudbal nam ovog vikenda donosi veliki broj zanimljivih utakmica. Praktično svaka od četiri koje su na programu u subotu izaziva pažnju. Počev od meča Alavesa i aktuelnog šampiona Atletiko Madrida, koji počinje od 14 časova, pa zaključno sa duelom Reala i osvajača Lige Evrope Viljareala, sa početkom od 21.00 časova.

Između te dve utakmice, od 16.15 časova sastaće se Valensija i Atletik Bilbao, a zatim od 18.30 Sevilja dočekuje Espanjol.

14.00: (7,25) Alaves (3,80) Atletiko Madrid (1,60)

Počnimo od meča u Vitoriji. Uoči njega ponovo se u španskim medijima najveća pažnja pridaje Antoanu Grizmanu i krizi u kojoj se Francuz nalazi. Najzvučnije pojačanje Atletika ove sezone za sada je Jorgandžijama doneo više problema nego koristi.

Jedan od vernih vojnika Dijega Simeonea učestvovao je na četiri meča Madriđana ove sezone, a sa njim na terenu Atletiko još nije uspeo da postigne gol. Štaviše, igrao je loše i u prošlom kolu je bio blizu poraza od Hetafea.

Tek je izlaskom Grizmana i uvođenjem još jednog novajlije na toj poziciji, Rodriga de Paula, Simeone uspeo da neutrališe gol Stefana Mitrovića i pogocima Luisa Suareza u finišu meča stigne do važna tri poena. Prethodno je Atletiko sa Grizmanom u igri odigrao 0:0 protiv Atletik Bilbaa i Porta, a Espanjol je savladao sa 2:1, takođe posle preokreta koji je pogurao De Paul svojim ulaskom sa klupe na mesto Francuza.

Ako bi negde mogao da proradi Grizman, onda je to protiv Alavesa, koji u prvih pet kola još nije osvojio nijedan bod i postigao je samo jedan gol, protiv Real Madrida u porazu sa 4:1. Prema najavama iz Španije, Simeone će ovog puta da ostavi Francuza na klupi, počeće sa De Paulom. Probaće tako da razmrda malo Grizmana, koji bi, ako sve bude po planu, mogao da proba da na svežinu u drugom poluvremenu probije tu barijeru koja ga očigledno koči. Do tada, društvo na klupi će mu praviti nekadašnji napadač Partizana Ivan Šaponjić.

Grizman je protiv Alavesa tokom karijere igrao sedam puta, ostvario je pet pobeda i dva puta je remizirao. Tri puta je bio strelac i još je u tri navrata asistirao.

21.00: (1,55) Real Madrid (4,40) Viljareal (6,50)

Kada pišemo o španskom fudbalu, ne možemo da ne pomenemo i duel na kraju subotnjeg programa. Real Madrid i Viljareal susret sedmog kola dočekuju sa velikom željom da dođu do čitavog plena. Izabranici Karla Ančelotija demonstrirali su na prethodnim koracima nameru da vrate titulu u svoje vlasništvo, a nova u nizu prepreka na putu do cilja je Žuta podmornica koja je nizom remija otvorila prvenstvo te gostovanje na Santjago Bernabeu dočejuje u donjem delu tabele.

Gosti su od početka sezone čak tri puta odigrali utakmicu mirnih mreža, ali je gotovo neuporediv zadatak koji su imali protiv Granade, Espanjola i Majorke u odnosu na muke koje će im zadati najefikasnija ofanziva u Španiji. Uprkos činjenici da su ofanzivci Madriđana na čelu sa Karimom Benzemom odlično otvorili sezonu, remi protiv Levantea (3:3), i utakmica protiv Valensije (2:1) u kojoj su Slepi miševi ostali praznih šaka tek u završnici utakmice pokazali su da i Ančelotijevi izabranici imaju Ahilove pete, te subotnji duel nagoveštava uzbudljivu i neizvesnu borbu.

Luka Jović protiv Majorke (©Reuters)

Tradicija nagoveštava golove i to na obe strane s obzirom na to da je na poslednjih osam od 11 utakmica viđeno makar tri gola, a da su u čak devet susreta oba tima postizala gol. Zanimljivo, poslednju pobedu protiv Reala Viljareal je ostvario pre sedam susreta u januaru 2018. godine i to upravo na strani (1:0), pogotkom Pabla Fornalsa u završnici utakmice, a od tada svaka utakmica u Madridu pripala je domaćinu, dok su utakmice na stadionu Keramika okončane bez pobednika.

Svoju šansu sa klupe u dresu Kraljevskog kluba ponovo će da čeka Luka Jović. On je prethodnog vikenda protiv Valensije (2:1) ušao u poslednjih desetak minuta, kada su Slepi miševi vodili sa 1:0. Iako nije direktno učestvovao kod golova koje su postigli Vinicijus Žunior i Karim Benzema za preokret, ostavio je veoma dobar utisak koji mu je "kupio" određenu minutažu i u prošlom kolu protiv Majorke (6:1). Verovatno će i večeras da dobije svoju priliku na terenu.

