Atletikovo uzdizanje kreće u Bilbau - Čolovih pet izmena i mali eksperiment u napadu

Baskija je konačno dočekala. Fudbal se vraća u Bilbao 105 dana od poslednjeg meča protiv Viljareala, tog 1. marta koji se sada čini tako daleko. Bez publike, huka sa tribina, sa pet izmena, dugom pauzom, treniranja kod kuće, zatim u manjim grupama, bez kontakta, sa čestim testiranjima i zajedničkim ciljem – da se vrata San Mamesa danas konačno otvore kada na njega stigne Atletiko Madrid (14.00)

Na tom dugom putu, Baskijci su ostali bez Arica Aduriza. Telo više nije moglo da izdrži, doktori su predlagali operaciju i iskusni napadač je odlučio da kaže - “dosta“. Biće to ujedno jedini gubitak za trenera domaćih Gaisku Garitana, koji će do kraja sezone, ili barem danas, imati čitav tim na raspolaganju, te će pred Atletiko izvesti najjači sastav. Cilj Garitanove ekipe u naredna 33 dana, koliko će proteći od prve i poslednje “postkoronarne“ utakmice Bilbaa, jasan je i zove se Liga Evrope. A na tom putu između ostalih do kraja i Barselona, Real Madrid, Valensija, Sevilja, uz današnji meč sa Atletikom. Neće biti lako, ali šta je tu je. Jer, Baskijci ne smeju previše da se oslone na činjenicu da igraju finale Kupa Kralja sa Sosijedadom, odakle bi mogli da izbore slabije evropsko takmičenje, zbog toga što bi meč vrlo lako mogao da se odloži za narednu sezonu kako bi se odigrao pred navijačima, što je želja i jednih i drugih.

Aric Aduriz (©Shutterstock)

S druge strane, Atletiko ima kvalitetniji igrački kadar i retko gubi derbije u kojima s druge strane nisu Real ili Barselona. Istina, Jorgandžije češće nego bilo kada od dolaska Dijega Simeonea za trenera ispuštaju bodove i onda kada su im nadohvat ruke. S jedne strane to je posledica drastičnih promena u zadnjoj liniji u kojoj više nema Filipea Luisa i Dijega Godina, čiji je standardni štoperski partner Hoze Himenez ove sezone više bio van stroja nego na terenu, a s druge brojnih pehova sa povredama što kreatora igre Tome Lemara, što napadača Dijega Koste, Alvara Morate i supertalentovanog Žoaa Feliksa. Potonjeg neće biti u protokolu zbog žutih kartona, a pitanje je da li bi uopšte bio u konkurenciji za sastav jer vuče povredu kolena.

Tu je i novih pet izmena koje bi Simeoneu posebno „legle“, s obzirom da Argentinac na 38 utakmica u svim takmičenjima ove sezone, samo dva puta nije iskoristio sve tri izmene.

“Više nego ikad grupa zavisi od njih. Tih pet izmena je mnogo, danas svaki minut koji moramo da igramo ima veliku vrednost. Jasno je da sveži igrači koji uđu u drugom poluvremenu obično budu ti koji odluče utakmicu“, rekao je Simeone na jučerašnjoj konferenciji.

Hoze Marija Himenez (©AFP)

Tako je bilo i na Enfildu, gde je Markos Ljorente ulaskom sa klupe, briljantnom partijom eliminisao šampiona Evrope sa svoja dva gola. Stoga je Čolo, barem prema najavama španskih medija, spremio mali eksperiment sa Ljorenteom u špicu napada sa Kostom. Pomalo čudno i neočekivano, ali ako uzmemo u obzir da se Alvaro Morata nije najspremniji vratio sa pauze, ovakav scenario je sasvim realan.

Argentinski stručnjak se za povratak pripremao baš kao i za one eliminacione runde u Evropi, gde je gotovo nedodirljiv. Jedanaest utakmica, jedanaest “finala“ u ovoj “Mini La Ligi“, i jedan cilj – Liga šampiona. Rezultati Valensije i Hetafea idu im u korist, čeka se još kiks Sosijedada koji igra nešto kasnije. Do tada, Atletiko mora da odradi ono što je do njega.

LA LIGA – 28. KOLO

Četvrtak

Sevilja – Betis 2:0 (0:0)

/Okampos 56p, Fernando 63/

Petak

Granada – Hetafe 2:1 (0:1)

/Fernandez 70, 79 – Timo 20/

Valensija – Levante 1:1 (0:0)

/Rodrigo 89 – Melero 90+8/

Subota

Espanjol - Alaves 2:0 (1:0)

/Bernardo 45+3 - Lei 47/

Selta - Viljareal 0:1 (0:0)

/Trigeros 90+1/

Leganes - Valjadolid 1:2 (0:1)

/Oskar 84pen - Unal 2, Alkaraz 54/

Majorka - Barselona 0:4 (0:2)

/Vidal 2, Bratvajt 37, Alba 80, Mesi 90+3/

Nedelja

14.00: (3,45) Atletiko Bilbao (2,90) Atletiko Madrid (2,40)

19.30: (1,25) Real Madrid (6,50) Eibar (10,00)

22.00: (1,70) Sosijedad (3,70) Osasuna (5,20)