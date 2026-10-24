Atrakcija u Japanu: Srbin petom, a raduje se selektor Slovačke (VIDEO)

Da li je to hteo, da li je slučajno ili namerno, tek visoki centarfor je reagovao pronicljivo i u nekoj vrsti poluokreta uspeo da matira rivala, čime je pokazao da je i dalje oslonac tima. Čak i kad nije starter. Na ovom meču dobio je šansu početkom drugog poluvremena, a opet je zatresao mrežu, šesti put ove sezone u prvenstvu.

Gol Čavrića pogledajte na 9.03 priloženog snimka...

Nekadašnji član OFK Beograda nekad dejstvuje kao krilni, nekad kao centralni napadač, ali je uglavnom produktivan, jer valja pomenuti i het-trik protiv australijskog Njukasl Džetsa u okviru Lige šampiona Azije. Sa devet pogodaka na kontu Aleksandar je drugi strelac tima, iza Lea Seare, jer je Brazilac bio precizan 12 puta.

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Iako je nekad igrao za mladu reprezentaciju Srbije, Aleksandar Čavrić nikada nije dočekao poziv u seniorsku selekciju. Njegove veštine, ipak, prepoznate su u drugoj državi, pa ga je bivši selektor Slovačke, Italijan Frančesko Kalcona, još marta 2024. pozvao pod zastavu.

Dosad je samo pozivan, ali nije debitovao za Slovačku, gde je ostavio dubok trag u dresu Slovana iz Bratislave, sa kojim je osvajao trofeje i davao golove kao na traci. Sadašnji selektor Vladimir Vajs je planirao da ga pozove za početak Lige nacija, ali je prema medijskim navodima tada Čavrić rekao da želi da se posveti klupskim obavezama. Vajs od njega nije odustao i spreman je da mu pruži šansu. Još ako Aleksandar nastavi da daje golove... Tim pre što su njih dvojica godinama sjajno sarađivali u Slovanu, a Čavrić je baš u Bratislavi imao najproduktivniju etapu karijere.