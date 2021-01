Aktuelni šampion Turske proživaljava teške trenutke. Muči se od starta sezone Bašakšehir, pa je posle 20 kola na pet bodova od zone ispadanja u Super ligi. Nisu uspeli da poprave utisak ni u Superkupu Turske, koji je pripao ekipi Trabzonspora(1:2). Ekipa bivšeg trenera narandžasto-plavih Abdulaha Avdžija bila je bolji rival tokom većeg dela susreta, a porazu sastava iz Istanbula kumovao je i crveni karton koji je sredinom drugog dela igre zaradio Aleksandru Epureanu.

Prvo poluvreme je proteklo bez većih prilika, igralo se tvrdo i čvrsto, često su se igrači na obe strane žalili na povrede. Trabzon je ipak bio bolji, imao je dvostruko više šuteva od rivala, tri puta je Gunol fudbalere Adžijeve ekipe sprečavao da postignu pogodak, dok Čakir na golu Trabzonspora nije imao posla.

Ipak, bez golova se otišlo na odmor, prošlogodišnji osvajač Kupa je ostavio bolji utisak od aktuelnog šampiona Turske, ali nije uspeo da stigne do prednosti. To se promenilo posle samo dva minuta igre u nastavku. Ponk je napravio katastrofalnu grešku, u želji da interveniše posle centaršuta sa desne strane, loptu je u velikom luku poslao pred sopstveni gol. Sve to je ispratio Đanini, koji glavom sa par metara gura loptu u mrežu Bašakšhera za 1:0.

Nastavio je da preti Trabzon, novu priliku ekipa sa Crnog mora imala je već u 52. minutu, ali je Đanini u poslednjem trenutku omogućio odbrani ekipe iz Istanbula da interveniše. A onda, par minuta kasnije, Edgar Ie igra rukom u svom kaznenom prostoru posle pokušaja Žuniora Fernandeša. Sudija se nije oglasio, ali je posle par trenutaka dobio sugestiju iz VAR sobe da pogleda snimak. To je i uradio, pa je posle kraće pauze doneo odluku da pokaže na kreč. Odgovornost je preuzeo Demba Ba, iskusni napadač je bio siguran (1:1).

Ipak, aktuelni prvak Turske se našao u problemu već u 73. minutu. Iskusni Epureanu je zaradio drugi žuti karton posle vazdušnog duela sa Ekubanom, Bašakšehir je u finiš ušao sa desetoricom. Buruk je odmah reagovao, pa je na teren umesto Fernadeša poslao Lea Duareta, Brazilca koji je ove zime stigao na pozajmicu iz Milana.

Nije sastav iz Istanbula uspeo da izdrži. Igrao se 85. minut kada je Ali Kaldirim uzeo loptu na svojoj polovini, sjajno je istrčao po desnoj strani, potom je poslao odličan pas ka Ekubanu. Mert je loše odreagovao i napadač iz Gane je izbio sam pred Gonula. Uspeo je da ga savlada i vrati prednost Trabzonu.

Nije bilo kasno za Bašakšehir da se vrati, kako je glavni arbitar odlučio da produži meč za ča 13 minuta zbog silnih prekida i korišćenja VAR tehnologije, ali ekipa Okana Buruka nije uspela sa igračem manje da pripreti Trabzonu, kojem je tako pripao trofej Superkupa, deveti put u istoriji.

SUPERKUP TURSKE (ISTANBUL – JEDAN MEČ)

Sreda

Bašakšehir - Trabzon 1:2 (0:0)

/Demba Ba 58, Epureanu 73 c.k. - Đanini 47, Ekuban 86/