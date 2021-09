AZ zreo za renoviranje, u Tventeu ne žele da mu prete

Godinama je AZ Alkmar u vrhu holandskog fudbala, ali zasad ne deluje kao da je dovoljno kvalitetan da tu ostane i ove sezone. Posle četiri odigrana meča nalazi se u zoni ispadanja sa samo tri osvojena poena, što je užasan saldo za klub koji je prošle sezone za jedan bod ostao bez plasmana u Ligu šampiona, a pre toga ga je pandemija koronavirusa zaustavila kada je delio prvo mesto na tabeli sa Ajaksom.

Jedna pobeda iz četiri kola, nije dovoljna da ponese epitet favorita u duelu sa Tventeom, koji je na programu u četvrtak od 21.00 čas, u sklopu 6. kola Eredivizije. Ako ništa, domaćin je favorit jer je u seriji od dva uzastopna trijumfa, mada tu ulogu nikako ne želi da prihvati strateg tog tima Ron Jans.

21.00: (2,90) Tvente (3,35) AZ Alkmar (2,45)

Tvente je u prošlom kolu kao gost deklasirao Vitese sa 4:1, a pre toga je naneo Utrehtu do sada jedini poraz u sezoni (1:0). Tako se probio do devetog mesta na tabeli.

“Prošle godine smo izgubili od AZ-a dva puta. Kod kuće smo igrali dobro samo prvih pola sata, u gostima smo poraženi bez da smo stvorili šansu. Poverenje je najvažnija stvar, kada to imate lakše je doći do pobede. Pobeda sa 4:1 protiv Vitesea nam je prijala, bio je to sjajan rezultat, ali i dokaz da imamo dobru ekipu“, kazao je Jans.

On je najavio da će igrati u sličnom sastavu kao protiv Vitesea, iako su mu skoro svi igrači na raspolaganju. Samo je Vačlav Černi povređen, svi ostali su u konkurenciji.

„Nemamo još ustaljen tim. Često pravimo promene tokom sezone. Neki igrači će morati da se pomire sa tim da moraju da budu strpljivi dok čekaju na šansu, pogotovo ako timu ide dobro bez njih. Zato sada nećemo mnogo da menjamo“, objasnio je Jans.

Što se tiče AZ Alkmara, u četvrtak se sigurno neće naći na terenu Đordi Klasi. Ovaj 30-godišnji vezista je dobio crveni karton u porazu od Heraklesa sa 3:2 u prošlom kolu, pa sada mora da odradi suspenziju.

Ukoliko se ovakvi rezultati AZ-a nastave do polusezone, neće da bude iznenađenje ako ekipa doživi potpunu rekonstrukciju na zimu i šansu dobiju mladi igrači. Rezervni tim Jong AZ trenutno igra jako dobro u Erstediviziji, drugom rangu. Prvi je na tabeli sa 15 kola iz sedam utakmica. To je potvrda da u podmlatku ima dovoljno kvaliteta da se probere nešto i za prvi tim.

EREDIVIZIJA - 6. KOLO

Utorak

Fortuna Sitard - Ajaks 0:5 (0:3)

/Berghuis 11, Mazrui 27, Tadić 38, Kudus 72, Taljafiko 77/

RKC - Vilem Drugi 1:2 (0:0)

/Mulensten 90 - Vridt 52, Kelert 60/

Sreda

Go Ahed Igls - PSV Ajndhoven 1:2 (0:1)

/Kordoba 54 - Gakpo 15, Van Ginkel 85/

NEC - Utreht 0:3 (0:1)

/Ramselar 8, 79, Duvikas 68/

Groningen - Vitese 0:1 (0:1)

/Gboho 45+3/

Fajenord - Herenven 3:1 (1:0)

/Til 13, 89, Linsen 61 - Ferman 82/

Zvole - Sparta 1:1 (1:1)

/Redan 8 - Van Kroj 2/

Četvrtak

18.45: (2,30) Kambur (3,40) Herakles (3,10)

21.00: (2,90) Tvente (3,35) AZ Alkmar (2,45)

*** kvote su podložne promenama