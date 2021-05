Madridska Marka uvek je oprezna kad piše o Realu. Ipak je to najveći klub na svetu. Od njega joj zavisi čitanost. Nije dobro zameriti se navijačima. Ni upravi. Ni treneru. Ni igračima. Ali kad je Eden Azar u pitanju – Madrid mu je okrenuo leđa posle ispadanja u polufinalu Lige šampiona i osmeha Belgijanca u kasnijem razgovoru sa nekadašnjim saigračima iz Čelsija. Marka sada gađa u glavu...

“Real prodaje Azara“, vrišti naslovna vest na sajtu madridskog lista.

Čak se navodi da ti osmesi posle poraza od Čelsija nisu bili presudni. Odluka je navodno doneta još ranije. Prosto, Azar se od toliko čekanog pojačanja pretvorio u potpuno razočaranje. Od čoveka koga je na leto 2019. godine Real doveo za 100.000.000 plus bonuse koji bi ukupnu cenu mogli da dignu na čak 140.000.000, od zvezde koju je na promociji na stadionu “Santjago Bernabeu“ dočekalo 50.000 navijača, do igrača koga glasno psuju po španskoj prestonici.

Zinedin Zidan mu je ukazao svo poverenje sveta, ali Azar nije uspeo da se potvrdi kao igrač vredan devetocifrenog obeštećenja. Silne povrede svakako nisu pomogle, u prvoj sezoni odigrao je samo 22 utakmice, u ovoj sada 18.

I zato su u Madridu presekli: Azar je na prodaju. Bez obzira na to što je i Real svestan da neće vratiti ni delić uloženog novca, jer je Belgijancu cena u poslednje dve godine više nego prepolovljena.

Čak i ako bi Kraljevski klub spasio sezonu osvajanjem titule u Španiji to ne bi značajno uticalo na Azarov status. Ni u Čelsiju ranije nije on bio najveći profesionalac, ali je na terenu gazio rivale. U Realu toga jednostavno nema.

Samo je pitanje da li će se pojaviti kupac sa dovoljno dubokom torbom para. Azarov ugovor ističe tek za tri godine, a plata nije mala. I nije mali broj onih koji se pribojavaju da bi Azarov slučaj mogao da zaliči na aferu sa Geretom Bejlom, koji je i dalje na budžetu Madriđana. A i on je, bar povremeno, igrao kako je trebalo i Realu donosio i trofeje i to one najvažnije.

