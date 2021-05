GAMBA OSAKA - JOKOHAMA, 10.00

(Fudbal, Japan 1)

Pisali smo već da stanje na tabeli japanskog šampioanta ne bi smelo da vas prevari. Gamba Osaka jeste trenutno pretposlednja, imala je mnogo problema na početku sezone, ali je i odigrala manje utakmica od rivala. Do sada 13, a poređenja radi lider Kavasaki čak 19. Neće se Gamba boriti za titulu, ali mesto joj je barem u sredini tabele. U prošlom kolu su Patrik, Leandro Pereira i saigrači prekinuli negativnu seriju od četiri uzastopna poraza trijumfom nad Tokušamom. Patrik je postigao gol na tom meču. Gamba je savladala Jokohamu u oba duela prošle godine, sa 2:1 i 2:0.

URAVA - NAGOJA, 11.00

(Fudbal, Japan 1)

Fudbaleri Nagoje će po svemu sudeći da se bore za plasman u Ligu šampiona sledeće sezone. Trenutno su drugoplasirani, ali sa više odigranih mečeva od većine rivala. Jedino je Kavasaki nedostižan na prvom mestu, ima 13 bodova više od Nagoje. Urava takođe može da se priključi Nagoji u vrhu, ako pobedi svoja tri zaostala meča. Međutim, prvo joj predstoji duel sa Nagojom, u kojem bi pobeda smanjila razliku na samo šest poena. Urava nije pobedila Nagoju nijednom od 2018. godine, odnosno na poslednjih pet susreta. Četiri je izgubila.

KAVASAKI - KAŠIMA, 12.00

(Fudbal, Japan 1)

Kavasaki bi komotno mogao već sada da bude krunisan. Kako igra, deluje nemoguće da izgubi titulu u drugoj polusezoni. Ima čak 13 bodova više od drugoplasirane Nagoje, a 15 od Jokohame. Jedini je tim koji još uvek ne zna za poraz, ima samo četiri remija. Doduše, dva od ta četiri su došla u poslednja četiri kola, što možda govori o određenom padu forme. Kašima sa druge strane igra odlično u poslednje vreme, pobedila je na pet od poslednjih šest prvenstvenih mečeva, od čega na četiri bez primljenog gola. Prošli put su Kašima i Kavasaki odigrali 1:1.

POHANG - GVANGĐU, 12.00

(Fudbal, Južna Koreja 1)

Timu bivšeg štopera Proletera iz Novog Sada, Aleksandru Andrejeviću, loše je počela sezona. Gvangđu je posle 17 odigranih mečeva poslednji na tabeli, sa samo četiri pobede i ukupno 14 bodova. Sada gostuje Pohangu, timu koji igra znatno ispod očekivanja, ali i dalje je pri sredini tabele. Ima samo jednu pobedu iz poslednjih šest kola, a za to je delimično kriv Manuel Palasios, kolumbijski napadač koji bi kao stranac morao da ponese veći teret. On međutim na 15 mečeva ove sezone nije dao nijedan gol. Pohang je pobedio Gvangđu na sedam od poslednjhi osam susreta.

PEKING BG - NANTONG, 13.25

(Fudbal, Kina 2)

Za fudbalere Pekinga je plasman među četiri najbolja tima u grupi B praktično nemoguća misija. Tri kola pre kraja ove faze ima samo dva osvojena poena i četvrtoplasirani Nanđing mu beži šest bodova. Peking nema još uvek nijednu pobedu, dok je Nantong drugi sa samo jednim porazom. Uoči njhovog susreta jasno je ko je favorit. U prvom njihovom okršaju u sezoni Nantong je slavio sa 2:1, a vodeći gol postigao je Ze Turbo, bivši napadač Intera, Katanije, Nacionala i Grashopersa. Ofanzivac iz Gvineje Bisao je ove sezone postigao ukupno dva pogotka i zabeležio dve asistencije.

ŠENJANG - SUDŽOU, 13.25

(Fudbal, Kina 2)

Jedan od onih mečeva koji će da odluče ko će iz grupe C da prođe u narednu fazu takmičenja. Nijanse prave razliku između drugoplasiranog i petoplasiranog tima, deli ih samo tri poena. Sudžou je treći, sa dva boda više od Šenjanga. Prvi susret pripao je Sudžouu, sa 1:0. Bila je to treća njegova pobeda nad Šenjangom u tri do sada odigrana susreta. U ovoj grupi retko viđamo remije, samo dva na dosadašnjih 21 mečeva. Šenjang je pobedio na poslednja dva meča, protiv Pekinga i Guidžoua, a pre toga je zabeležio tri uzastopna poraza.