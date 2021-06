ĆINGDAO J. I. - SJAMEN 2:0 (1:0)

(Fudbal, Kina 3)

Nakon razočaranja u prošlom kolu Ostrvo mladih iz Ćingdaa je ovaj put bilo na visini zadatka. Po gol po poluvremenu, jedan Vu Šigjua, a drugi Ning Đijanga za odbranu domaće baze i upis tri pone koji su ih podigli na toliko željeno prvo mesto.

KUANDŽOU - JANBIJAN 2:0 (2:0)

(Fudbal, Kina 3)

Dva današnja meča iz Kine 3 kojie smo vam preporučili i dve prilično glatke pobede domaćina. Uz Ćingdao, danas je slavio na svom terenu i Kuandžou i to golovima Guo Doinghaa i Jao Guanja u rasponu do 26. do 31. minuta.

MES KERMAN - BADERAN 0:1 (0:0)

(Fudbal, Iran 2)

Iako je Baderan ostao u 61. minutu sa igračem manje, samo 10 minuta kasnije Morteza Korasani je postigao jedini, ispostavilo se i odlučujući pogodak na gostovanju Mas Kermanu. Sa utakmicom više tim iz prestonice sada ima po 50 bodova sa vodećim Havadrom. Do kraja sezone je ostalo još samo dva kola, a samo prva dva mesta vode u Iran 1.

FAJR SEPASI - RAJKA BABOL 2:0 (1:0)

(Fudbal, Iran 2)

Feraj Sepasi nastavlja očajničku trku za prva dva mesta u ligi koja vode u najviši rang iranskog fudbala. Ispred njega su Baderan i Havadar, koji su takođe danas zabeležili pobede. Biće to luda trka u narednim kolima.

HAVADAR - KEJBAR, 1:0 (1:0)

(Fudbal, Iran 2)

Toim iz prestnice, Teherana, hita malim koracima ka elitnom rangu iranskog fudbala. Golom Mojtaba Mahbuba Mojaza već u 16 minutu rešen je meč i osvojena možda i krucijala tri boda.