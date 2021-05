HELONGĐIJANG - PEKING IT, 09.30

(Fudbal, Kina 2)

Helongđijang je sezonu otvorio loše, sa dva poraza, posle čega je vezao četiri uzastopna trijumfa. Usledio je zatim poraz od lidera Vuhana, ali i dalje je na poziciji koja vodi u plej-of. Sada mu je rival Peking Tehnolodži, ubedljivo najslabiji tim u Grupi C, sa samo tri osvojena poena i šest poraza iz sedam kola. Peking je ostao i bez matematičke šanse da osvoji neko od prva četiri mesta na tabeli. U prvom okršaju ova dva kluba Helongđijang je bio ubedljiv, trijumfovao je sa 4:0. Bio je to njihov prvi susret posle četiri godina.

GUIDŽOU - VUHAN, 13.35

(Fudbal, Kina 2)

Još jedna pobeda biće dovoljna fudbalerima Vuhana da obezbede prolaz u narednu fazu. Doduše, to se ii ne dovodi u pitanje, apsolutno najbolji tim Grupe C veliki je favorit da se plasira u viši rang. Ova grupa mu je previše laka, ukoliko pobedi Guidžou pobeći će drugoplasiranom Sudžouu na sedam poena razlike dva kola pre kraja. Vuhan će želeti da se osveti igračima Guidžoua, zato što su mu oni naneli do sada jedini poraz u sezoni. Početkom maja su se sastali, a tada je rezultat bio 1:0.

JORDAN - VIJETNAM, 18.45

(Fudbal, Prijateljska utakmica)

Azijske kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u Kataru nastavljaju se 7. juna. Vijetnam beleži istorijski dobre rezultate, ne zna za poraz posle pet kola i prvi je u grupi G. Pokušaće da se izbori za poslednji krug kvalifikacija, zato mu je važno da se dobro pripremi kroz prijateljsku utakmicu sa Jordanom. Tim sa Bliskog istoka očekuje teži ispit protiv Vijetnama nego u narednom meču kvalifikacija, pošto će tada da gostuje slabašnom Nepalu. Jordan i Vijetnam su se u poslednjih nekoliko godina sastajali tri puta, u kvalifikacijama za Azijski kup, a svaki put posle 90 minuta je bilo nerešeno.

NANĐING SITI - ĐIJANŽI, 13.35

(Fudbal, Kina 2)

Tri tima u Grupi B, Nantong, Čengdu i Kunšan odvojili su se na tabeli i praktično već osigurali plasman u narednu fazu. Za preostalu, četvrtu kartu, boriće se Nanđing Siti i Đijanži, koji se baš danas sastaju. Ukoliko Nanđing trijumfuje napraviće ogroman korak ka prolazu dalje, pošto trenutno ima jedan osvojen poen više od svog narednog rivala. Trijumfovao je u prvom susretu ova dva tima, početkom maja, sa 1:0. Sada je Đijanži u malo boljoj formi, osvojio je četiri poena na poslednja dva meča. To uliva ekipi samopouzdanje pred izuzetno važan meč.

AL NAHDA - AL ŠOALAH, 20.00

(Fudbal, Saudijska Arabija 2)

Fudbaleri Al Nahde i dalje su u zoni ispadanja, iako su osvojili četiri poena u poslednja dva kola. Na programu je poslednje kolo, a samo bodovi protiv osmoplasiranog Al Šoalaha ostavljaju šansu za opstanak. Ni pobeda ne garantuje uspeh, Al Bukajrijah ima isti broj bodova kao Al Nahda, ali i bolji međusobni odnos. On dočekuje Al Adalh i pobeda mu garantuje opstanak. Na Al Nahdi je da pokuša da napravi iznenađenje i drugi put ove sezone pobedi svog narednog rivala. Prvi put bilo je 1:0. Al Šoalah nije pobedio Al Nahdu na poslednjih pet susreta. Dva puta je bilo nerešeno.