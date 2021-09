ŠENJANG - ŽEĐIJANG, 10.30

(Fudbal, Kina 2)

Uzbudljiva borba za promociju u kineski elitni rang se nastavlja. Četiri najbolja tima dele četiri boda, a do kraja ima sasvim dovoljno situacija da se stvari "promešaju". Jedan od pretendenata na dva mesta koja vode u Superligu je Žeđijang, koji je trećeplasiran, a danas ima priliku da se popne na vrh ukoliko pobedi Šenjang na gostovanju. Domaćin je 13. na tabeli, daleko je od zone ugroženih i nije pod velikim pritiskom.

NONG BUA PITČAJA - NAKHON RAČASIMA, 13.00

(Fudbal, Tajland 1)

Šampion druge lige Tajlanda Nong Bua Pitčaja ima čast da otvori novu kampanju najjačeg nacionalnog ranga, i to protiv Nakhon Račasime u Severoistočnom derbiju. I dok domaći sastav debituje u takmičenju, Račasima je prošle sezone zauzela 9. mesto. Novajlija ima novog trenera i nekolicinu potpisnika, dok gosti nisu previše menjali. Dva tima su se samo jednom sastala do sada, i to u Liga kupu i slavio je Nong Bua minimalcem.

NANĐING - MEIDŽOU, 13.35

(Fudbal, Kina 2)

Drugoplasirani Meidžou sukobljava se danas sa Nanđingom u sklopu 9. kola druge faze kineskog drugoligaškog društva. Domaći Nanđin stacioniran je na 12. mestu, i primetno je popravio formu u poslednjim rundama. Neporažen je na minula tri ligaška duela, dok je Meidžou doživeo dva neuspeha na pet poslednjih mečeva u svim takmičenjima. Biće ovo prvi međusobni okršaja ovih timova.

MELAKA JUNAJTED - PERAK, 15.00

(Fudbal, Malezija 1)

Direktna borba za opstanak u šampionatu Malezije. Melaka Junajted dočekuje Perak, koji je prvi ispod crte sa pet bodova manje od domaćina pred poselednje dve utakmice u ligi. Računica je jasna, sam pobeda ostavlja goste u nadi da će moći da nadoknade minus, dok svaki drugi epilog rešava dilemu. Ipak, Perak je u seriji očajnih izdanja. Poražen je na pet prethodnih duela, bez pobede je na minulih osam, a gol nije postigao na šest od tih osam susreta.