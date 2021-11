AZIJA: Damjanović i Bandović traže novu pobedu, na terenu i najbolji iranski timovi

SANAT NAFT – ESTEGLAL, 13.30

(Fudbal, Iran 1)

Prošle sezone Esteglal nije uspeo da održi korak za Sepahanom i Persepolisem, završio je treći, daleko od vodećeg dua. U novu sezonu je ušao jako, sa tri pobede, ali je potom u prethodna tri kola kiksnuo. Sve je odigrao nerešeno, jednom 1:1, a dva puta 0:0, i to ne protiv timova koji konkurišu za vrh. Danas bi trebalo da se vrati na pravi put, pošto igra protiv jedne od najslabijih ekipa u ligi. Sanat Naft iz šest kola ima četiri poena i pretposlednji je na tabeli. U maju ove godine, kada je Esteglal poslednji put gostovao na ovom istom stadionu, trijumfovao je sa 1:0. Od Sanat Nafta nije izgubio na poslednjih osam susreta.

SEPAHAN – NASADŽI MAZANDARAN, 13.30

(Fudbal, Iran 1)

Uprkos porazu od Zob Ahana i remiju sa Traktorom, Sepahan je uspeo da se izdvoji na vrhu tabele sa 13 bodova. Za to je zaslužna pobeda nad Fažr Sepasijem sa 2:0 u prošlom kolu. Danas mu u goste dolazi tim iz Kaem, Šara, koji nosi ime po pokrajni Mazandaran, u kojoj se taj grad nalazi. Nasadži je oba prošlosezonska duela sa Sepahanom izgubio, ali je umeo i te kako da namuči taj tim ranijih godina. Zapravo, pre pomenute dve utakmice odnos im je bio 1:1 u pobedama, uz tri remija.

PUSAMANTA BORNEO – PERSIJA, 14.45

(Fudbal, Indonezija 1)

Borneo je uhvatio zalet, vezao je nekoliko dobrih rezultata i to se odmah odrazilo na tabelu. U seriji je od tri uzastopne pobede, pa se probio do gornje polovine. Osmi je, sa 19 poena iz 13 kola, jednim više od 10-plasirane Persije iz Džakarte. Gosti su pobedili samo jednom na poslednjih pet mečeva, a svoju mrežu su sačuvali samo u tom trijumfu nad Persibom (1:0) od poslednjih sedam susreta. U martu ove godine, u Menpora kupu, Persija je savladala Borneo sa 4:0. Bila mu je to treća uzastopna pobeda nad tim rivalom.

NORTIST JUNAJTED – ČENAJIN, 15.00

(Fudbal, Indija 1)

Crnogorski trener Božidar Bandović i doskorašnji štoper TSC-a Slavko Damjanović debitovali su za Čenajin na otvaranju novog šampionata Indije pobedom. Savladali su Hiderabad sa 1:0, golom nekadašnjeg veziste Sampdorije Vladimira Komana. Danas im je rival Nortist junajted, koji je do sada odigrao dve utakmice i osvojio jedan bod. Prvo je izgubio od Bengalurua sa 4:2, a zatim je odigrao 0:0 protiv Kerala Blastersa našeg stručnjaka Ivana Vukomanovića.

PERSEPOLIS – NAFT MASDŽED, 15.30

(Fudbal, Iran 1)

Aktuelni šampion ne može da bude zadovoljan kako je otvorio sezonu. Persepolis je vezao tri meča bez pobede (poraz i dva remija), a tu crnu seriju je prekinuo tek u prošlom kolu, trijumfom nad Sanat Naftom sa 1:0. Bila mu je to ujedno i prva utakmica u sezoni na kojoj nije primio gol. Naft Masdžed ne bi trebalo da bude pretežak rival, ima samo jednu pobedu do sada i 13. je na tabeli. U martu ove godine, u poslednjem njihovom susretu, Persepolis je na svom terenu slavio sa 2:1.