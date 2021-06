MALAVAN - ASTARA 3:0 (1:0)

(Fudbal, Iran 2)

Duel rival iz sredine tabele drugog ranga takmičenja u Iranu pripao je domaćinu 3:0. Pobedu Malavana najavio je u sudijskoj nadoknadi prvog dela igre Fadakar, a u 58, minutu Nasiri je udvostručio vođstvo. Dva gola predstavljala su dovoljnu zalihu domaćinu u završnici susreta, a tačku na meč stavio je Hejdari golom u 88. minutu za konačnih 3:0.

JAPAN - TADŽIKISTAN 4:1 (2:1)

(Fudbal, Kvalifikacije za SP)

Japan je i na sedmom stepeniku održao stoprocentan učinak u kvalifikacijama pobedivši Tadžikistan 4.1. Mrežu gostiju načeio je Furuhaši u 6. minutu, ali su gosti odgovorili samotri minuta kasnije preko Panšanbea. Neizvesnost je trajala do 40. minuta kada je zahvaljujući Minaminu Japan ponovo poveo, a sve dileme razrešili su golovima u nastavku Hašimoto i Kavabe.

IRAN - BAHREIN 3:0 (3:0)

(Fudbal, Kvalifikacije za SP)

Pobedom nad direktnim konkurentom Iran je preuzeo drugo mesto u Grupi C, a domaćin je put do tri boda trasirao tek u drugom poluvremenu. Ključ za vrlo dobru odbrau gostiju u 54. minutu pronašao je Azmun i doneo vođstvo Iranu. Ofanzivac Zenita precizan je bio i u 61. minutu te je u samo šest minuta praktično rešeno pitanje pobednika. sve dileme otklonio je Taremi pogotkom u 79. minutu za 3:0. Iran je pobedom stigao do 12 bodova koliko ima i bahrein sa utakmicom više, dok je prvoplasirani Irak osvojio dva više.

VIJETNAM - INDONEZIJA 4:0 (4:0)

(Fudbal, Kvalifikacije za SP)

Lider Grupe G naneo je novi poraz Indoneziji koja je ostala na samo jednom osvojenom bodu u sedam kola. Fudbaleri Vijetnama 51. minut su tražili put do mreže rivala, ali se igra indonežana u potpunosti raspala nakon prvog gola protivnika.

UZBEKISTAN - SINGAPUR 5:0 (3:0)

(Fudbal, Kvalifikacije za SP)

Trijumfom nad Singaurom fudbaleri Uzbekistana su nastavili trku za Saudijskom Arabijom. pobedu domaćina sa dva gola je trasirao Mašaripov, a do odlaska na odmor u strelce se upisao i Šomurodov. Rutinsku pobedu overio je Akhmedov u 50. minutu, a petu loptu u mrežu poslao je Irfan koji je matirao svog golmana u 88. minutu.