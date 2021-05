ĐONBUK – ULSAN 2:4 (2:2)

(Fudbal, Južna Koreja 1)

Smena na vrhu južnokorejske K lige 1. Ulsan je pobedom preuzeo lidersku palicu od Đonbuka, s tim da ima utakmicu više, a samo bod prednosti. Dvostruki strelac za domaći tim bio je Han Kjo Von, koji je u igru ušao u 18. minutu. a u 25. i 27. se upisao u strelce. Bilo je to za preokret na 2:1, ali su gosti izjednačili do pauze, a onda u drugom delu stigli do velike pobede u derbiju.

SUVON – DAEGU 1:1 (0:0)

(Fudbal, Južna Koreja 1)

Nije bilo pobednika u duelu trećeplasiranog i četvrtoplasiranog tima u prvenstvu Južne Koreje, ali jeste uzbuđenja. Gosti su do boda stigli pogotkom u nadoknadi. Srpski internacionalac Uroš Đerić igrao je u domaćem sastavu do 73. minuta. Izašao je kada je njegov tim poveo iz penala.

URAVA – JOKOHAMA 2:0 (1:0)

(Fudbal, Liga kup Japana)

Jokohami je odgovarao i remi da bi prošla u narednu fazu Liga kupa, ali Urava će direktno u četvrtfinale, a drugoplasirani Šonan u plej-of. Takahiro Sekine u 3. i Koja Juruki u 61. doneli su svom timu u poslednjem kolu prvo mesto u grupi, a goste ostavili bez prolaza.

AL HILAL – AL AHLI 5:1 (3:0)

(Fudbal, Saudijska Arabija 1)

Više nego ubedljiv trijumf ekipe Žozea Moraisa. Al Hilal je do 32. minuta imao dva gola prednosti, a od 39. minuta i igrača više. Iskoristio je brojčanu prednost i napunio mrežu Al Ahlija do vrha, uz po dva pogotka Bafetimbija Gomisa i Al Šehrija. Za ponižene goste je do 65. minuta igrao i Ljubomira Fejsa.

ALUMINIJUM ARAK – TRAKTOR SAZI 2:0 (1:0)

(Fudbal, Kup Irana)

Dobru formu iz prvenstva igrači Aluminijum Araka preneli su i na kup. Drugom pobedom ove sezone nad Traktor Sazijem plasirali su se u četvrtfinale.

KIZILKUM – PAHTAKOR 0:1 (0:0)

(Fudbal, Uzbekistan 1)

Aktuelni šampion Uzbekistana i tim za koji od 2018. nastupa nekadašnji napadač Smedereva, Dragan Ćeran, ponovo je prvi na tabeli tamošnjeg prvenstva, a pored boda više ima i meč manje od drugoplasirane Sogdijane.