KINGDAO J. I. - SJAMEN, 10.00

(Fudbal, Kina 3)

Ostrvo Mladih iz Kingdaa, kako glasi puno ime kluba, gubi korak za liderom grupe C u kineskoj trećoj ligi. Izgubio je u prošlom kolu od Šangaj Đijadinga (1:0), jedinog neporaženog tima u grupi, pa je sada razlika između njih šest bodova. Ipak, Kingdao je i dalje drugi na tabeli, ima 10 bodova, a priliku da sačuva tu poziciju imaće eventualnom pobedom protiv Sjamena. Ta ekipa iz prvih šest kola ima samo jedan trijumf, ali i četiri remija. To dovoljno pokazuje koliko je tvrd tim. Uostalom, jedini poraz naneo mu je lider Šangaj (2:1).

KUANDŽOU - JANBIJAN, 10.00

(Fudbal, Kina 3)

Okršaj dve najslabije ekipe u grupi C kineske treće lige. Janbijan jedini još uvek ne zna za pobedu, pošto je do sada dva puta remizirao i četiri puta izgubio. Zato je najslabiji na tabeli, ali to može danas da promeni. Kuandžou mu beži svega dva poena, zahvaljujući pobedi nad Kingdao Red Lajonsima (2:1). To je bila jedina utakmica Kuandžoua ove sezone na kojoj je postigao gol. Tri puta je gubio sa po 1:0, jednom sa 2.0, dok je u prvom kolu sa Sjamenom odigrao 0:0. Janbijan nije ništa bolji, oba poena koja je sakupio usledila su posle remija bez golova. Ove sezone je samo jednom zatresao protivniku mrežu.

MES KERMAN - BADERAN, 16.40

(Fudbal, Iran 2)

Šest kola je ostalo do kraja sezone, a čak devet timova se u Iranu bori gotovo ravnopravno za neko od prva dva mesta, koja vode u viši rang. Baderan iz Teherana je jedan od timova koji trenutno sede na nekoj od te dve pozicije, praktično drži sve u svojim rukama, ali teško da će uspeti da pobedi na preostalih šest mečeva. Prosto, do sada niko nije vezao takav niz ove sezone, ako neko uspe zasluženo će u viši rang. Danas je Baderanu rival trećeplasirani Mes Kerman, koji zaostaje jedan bod. Dugo je baš on bio na vrhu, ali je izgubio tri od poslednje četiri utakmice, pa je skliznuo ispod crte. U prvom duelu ova dva tima u februaru Bederan je slavio sa 2:1.

FAJR SEPASI - RAJKA BABOL, 16.55

(Fudbal, Iran 2)

Uspeo je Fajr Sepasi da se konsoliduje posle tri uzastopna poraza krajem aprila, odnosno početkom maja. Osvojio je deset bodova iz poslednjih pet kola i tako je ostao u igri za neko od prva dva mesta. Havadar i Baderan mu beže dostižna tri poena. Sada mu u goste dolazi Rajka Babol, ekipa koja još nije prebrinula sve brige, iako je sa četiri boda u prethodna dva kola pobegla iz opasne zone i beži šest poena od mesta koje vodi u treći rang. U prvom duelu sa Rajka Babolom ove sezone Fajr Sepasi je slavio sa 2:0.

HAVADAR - KEJBAR, 17.20

(Fudbal, Iran 2)

Pravovremeno je Havadar podigao formu. Sa 10 osvojenih od mogućih 12 bodova iz poslednja četiri kola probio se do vrha tabele, međutim daleko od toga da je završio sav posao. Već danas bi mogao da sklizne sa pozicija koje vode u prvu ligu, pogotovo zato što mu u goste dolazi još jedan konkurent. Kejbar, koji je sedmi na tabeli, ima isti broj bodova kao i deveti tim, a to je 42, tek pet manje od Havadara. U prvom okršaju ova dva tima ove sezone u Horambadu Havadar je slavio sa 1:0. Sada Kejbar, koji takođe nije izgubio u poslednja četiri kola, mora da traži osvetu.