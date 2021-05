AL MUHARAK – MERKAZ 2:3 (1:1)

(Fudbal, AFC kup)

Veliko iznenađenje u 2. kolu drugog po kvalitetu klupskog turnira u Aziji. Al Muharak je posle uvodnog trijumfa nad Al Saltom izgubio od palestinskog Merkaza, koji je u prvoj rundi pretrpeo poraz od libanskog Al Ansara (0:2). Očekivao se rutinski trijumf ekipe iz Bahreina, a sve je delovalo dobro u 23. minutu, kada je Arnaut doneo prednost domaćinu. Ipak, u nadoknadi prvog dela igre gosti dolaze do izjednačenja preko Salema, da bi isti igrač 10 minuta po povratku sa pauze i preokrenuo rezultat. Uzvratio je Al Muharak preko rezerviste Abhmadi Abdulrahmana već u 66. minutu, ali Salem izrasta u aspsolutnog junaka. Samo pet minuta nakon izjednačujućeg pogotka, dolazi do het-trika i tako donosi pobedu ekipi Merkaza.

AL KUVAJT – AL AMARI 4:1 (0:1)

(Fudbal, AFC kup)

Gosti su poveli i razljutili domaćina. Al Kuvajt je u meč ušao kao veliki favorit, ali je to opravdao tek u poslednjih 20 minuta. Al Amari je stigao do prednosti u 17. minutu preko Abuhabiba i sa 0:1 se otišlo na odmor. Mučio se domaćin sve do 74. minuta, a onda je led probio Akaići sa penala. To je potpuno demoralisalo goste, a dalo krila domaćoj ekipi, koja u periodu od 81. i 93. minuta postiže još tri pogotka. Akaiči je preokrenuo rezultat, potom je pet minuta kasnije Al Sanea povisio na 3:1, da bi konačan rezultat postavio Naser sa kreča u trećem minutu nadoknade.

ZOB AHAN – PERSEPOLIS 1:2 (1:0)

(Fudbal, Iran 1)

Možda teže nego što se očekivalo, ali Persepolis je odradio posao. Domaćin je stigao do prednosti u 37. minutu i sa 1:0 se otišlo na odmor. Činilo se da bi ekipa Zob Ahana, za koju nastupaju srpski fudbaler Darko Bjedov i Ivan Marković mogla da iznenadi favorita, ali sve je palo u vodu u 69. minutu kada su gosti poravnali preko Moghanlua. Samo 12 minuta kasnije, stvari je na svoje mesto postavio Abdi, preokrenuo je rezultat i done trijumf svojoj ekipi, koja posle 23 odigrana kola deli prvo mesto na tabeli sa Sepahanom.

FULAD – TRAKTOR SAZI 1:1 (1:1)

(Fudbal, Iran 1)

Šesta od poslednjih deset utakmica ovih rivala koja je završena nerešenim rezultatom. Fuldad je uhvatio protivnika na spavanju već u četvrtom minutu, ali je Traktor za pola sata izjednačio rezultat i nastavi ličnu praksu velikog broja remija. Ovaj mu je bio osmi na prethodnih 11 utakmica.

AL HID – AL VAHDA 1:1 (0:1)

(Fudbal, AFC kup)

Miroljubivo na startu AFC kupa u duelu predstavnika Bahreina i Sirije. Domaćin je bio blagi favorit i jurio je četvrti trijumf na poslednjih pet međusobnih mečeva sa Al Vahdom, ali mu je večeras maksimum bio bod do kojeg je došao početkom drugog poluvremena. Prethodno mu je odbrana kapitulirala u dubokoj nadoknadi prvog dela.

AL FAJSALI – TIŠREN 1:0 (0:0)

(Fudbal, AFC kup)

Treća vezana utakmica za Tiršen bez pobede i treći trijumf u nizu za Al Fajsali. Preko 80 minuta timovi nisu pronalazili način da zatresu mrežu rivala, sve dok Jalbuš pogotkom u 83. nije zaokružio keca i pozeleneo kvotu 1.80.