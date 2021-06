GUŽOU - PEKING TEHNOLODŽI 3:1 (2:1)

(Fudbal, Kina 2)

Konačno je progledala ekipa Gužoua i prekinula seriju od šest utakmica bez pobede. Nakon tri poraza i tri remija savladan je Peking Tehnolodži, najslaiji tim grupe C i jedna od najslabijih odbrana u drugom rangu kineskog fudbala. Poveo je domaćin 2:0, dozvolio rivalu da mu do odlaska na odmor prepolovi prednost, ali onda u 59. minutu osigurao trijumf. Gužou je popravi odnos u međusobnom skoru sa Pekingom. Zaključno sa današnjim odigrali su osam mečeva, a Gužou je došao do druge pobede dva remija i četiri poraza.

ĐIJANGŠI BAJDEMEN - KUNŠAN 1:1 (1:0)

(Fudbal, Kina 2)

Imao je Đijangđi lepu priliku da savlada favorizovani Kunšan. Vodio je od desetog minuta do sudijske nadoknade drugog poluvremena, da bi Geng ostavio saigrače na cedilu posle crvenog kartona, a već u narednih šeszdesetak sekundi Jang Jun pokodio za bod gostiju. Igrao se šesti minut sudijskog dodatka kada je Kunšan uspeo da obezbedi četvrti uzastopni remi.

SUŽOU DONGVU - VUHAN TRI TAUNS 0:4 (0:2)

(Fudbal, Kina 2)

Igra mačke i miša u Dongvuu gde je Sužon i šesti put zaredom ostao bez trijumfa. Vuhan je sa dva gola u prvom poluvremenu potvrdio terensku dominaciju i praktično rešio pitanje pobednika. Potrdio ga je sa još dva pogotka u drugom delu u kojem je Nigerijac Mouzes Ougbu zaokružio het-trik. Bila je ovo treća pobeda Vuhana u poslednjih pet utakmica, a sve tri zabeležene su uz najmanje tri postignuta pogotka.