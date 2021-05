Šenžen – Šandung 2:2 (0:1)

(Fudbal, Kina 1)

Felaini je doveo goste u prednost, a onda je Daj Vaj Cun izjednačio početkom drugog poluvremena. Bivši fudbaler Evertona i Mančester Junajteda doneo je novu prednost gostima kada je pogodio iz penala u 52. minutu, da bi isti igrač Šenžena, Cun, poravnao rezultat u 63. minutu i tako se i završio meč.

Nasaf Karši – Alaj Oš 4:0 (0:0)

(Fudbal, AFC kup)

U prvom poluvremenu nije bilo golova, ali je zato u nastavku usledila rapsodija Nasafa. Nuruloev je načeo protivnika golom u 52. minutu utakmice , a onda su se samo ređali golovi. Komilov je bio precizan u 58, Norčaev u 64. minutu, a tačku na pobedu, i to ubedljivu, stavio je Alikulov u 75. minutu utakmice.

AGMK – Bunjodkor 3:1 (0:1)

(Fudbal, Uzbekistan 1)

Na poluvremenu je delovalo da će gost slaviti jer je domaćin posle isključenja Đokića ostao sa igračem manje, a Gijosov je doneo prednost Bunjodkoru u 38. minutu. Ipak, sa dva gola Tursunova u 58. i 74. minutu je AGMK uspeo da preokrene, a onda da preko Rahmanova stavi tačku na meč.

Persepolis – Esteglal 1:0 (0:0)

(Fudbal, Iran 1)

U prvom poluvremenu nije bilo golova, a onda je Persepolis uspeo u drugom poluvremenu da upiše sva tri boda. Odlučujući momenat utakmice dogodio se u 55. minutu kada je Alekasir bio precizan i time doneo pobedu svom timu. Do kraja je Persepolis ostao sa igračem manje u 97. minutu, ali to nije ništa promenilo.

Al Etifag – Al Šabab 4:3 (1:2)

(Fudbal, Saudijska Arabija 1)

Uzbudljiv meč koji je otvorio Odion Igalo sa dva gola čime je gost poveo sa 2:0. Ipak, domaćin je do do 68. minuta uspeo da preokrene i poede sa 3:2 golovima Azarua, Dukarea i još jednog Azarua. Do kraja meča Al Šabab je došao do izjednačenja u 75. minutu, da bi domaćin uzeo ceo kolač golom Al Kuvajkibija u 83. minutu.

Al Ain – Al Nasr 0:2 (0:1)

(Fudbal, Saudijska Arabija 1)

Nije se posrećilo Al Nasru da povede u 27. minutu jer mu je poništen gol, ali jeste u 45. kada je Hamdala pogodio sa bele tačke i sa tim rezultatom se otišlo na odmor. U nastavku utakmice Al Nasr je napadao i povisio prednost na 2:0. Strelac je bio Amrabat, a isti fudbaler je u 76. minutu dobio drugi žuti karton. Međutim, to nije smetalo gostima da slave.