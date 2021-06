HAVADAR – MALAVAN, rezultat 2:0

Havadar je opravdao ulogu favorita. Domaćin se bori za ulazak u viši rang. Morao je da se malo pomuči, ali je na kraju doneo zadovoljstvo i u vaše domove. Gosti su odolevali do 59. minuta kada je Mohamedi pogodio. Na kraju je domaćin podebljao pobedu.

OKSIN ALBOREZ - RAJKA BABOL, rezultat 2:3

Ko je igrao dvojku doživeo je veliki stres, ali na kraju i veliku radost. Rajka Babol je bio blizu poraza, ali je onda napravio malo čudo. Gosti su do izjednačenja stigli u 89. minutu, da bi u trećem minutu sudijske nadoknade. Pogodio je Golami.

FAJR SEPASI - ČUKA TALEŠ, rezultat 2:0

Čuka Taleš je u velikoj krizi. To je iskoristio Fajr Sepasi i došao do lagane pobede. I opet ste morali malo da se strpite. U prvom poluvremenu nije bilo golova. Odolevao je gost, ali je Kazemi doveo Fajr Sepasi do prednosti. U finišu smo videli još jedan gol.

KOŠE TALAE - BADERAN, rezultat 2:0

Veliki derbi druge iranske lige pripao je domaćinu. Posle velike borbe lider je pao, istina Koše Talae je još jednom demonstrirao da je u odličnoj formi. I dobio šesti od poslednjih sedam mečeva. I ovaj meč je dobio iz iksa.

ŠAHIN BUŠER - ARMAN GOHAR, rezultat 2:1

I ovde je papirnati favorit stigao do bodova. I opet je došlo iz iksa. Tačnije, sve što je bilo zanimljivo desilo se u poslednjih pola sata. Šahin je poveo, usledilo je brzopotezno izjednačanje. Međutim, kec je došao u trećem minutu sudijske nadoknade.