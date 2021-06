DŽEF JUNAJTED - OMIJA - 1:0 (0:0)

(Fudbal, Kup Japana)

I te kako je značilo Džef Junajtedu to što je u Kupu Japana protiv Omije igrao kod kuće. Lako je sve moglo da se okrene i ode na drugu stranu. Mirne mreže u prvom delu, a dugo su mirovale i u drugom. Sve dok Min Jang nije pronašao pukotinu u timu Omije i slomio otpor rivala u 77. minutu.

KAŠIVA - TOČIGI - 3:0 (2:0)

(Fudbal, Kup Japana)

Rutinski se Kašiva domogla sledeće faze takmičenja. Nije vladala apsolutno nikakva neizvesnost. Kristijano i Macumaru su završili veći deo posla u prvih 45 minta, čekao se samo završni udarac domaćina. Nije Točigi bio u stanju da parira Kašivi, nalazio se u podređenom položaju i čekao kraj, a trijumf Kašive je u u nadoknadi potpisao Rodrigo.

SAPORO - SENDAI SONI - 5:3 (4:2)

(Fudbal, Kup Japana)

Saporo i Sendai Soni priredili su goleadu, bio je to najuzbudljiviji meč u okviru date runde japanskog kupa. Dva puta su gosti u prvom delu imali prednost, ali su je do odlaska na odmor ispustili. Soni je uspeo da priđe na gol zaostatka u nastavku, ali je Nakašima u 84. minutu novom strelom overio prolaz.

ŠRI LANKA - JUŽNA KOREJA - 0:5 (0:3)

(Fudbal, kvalifikacije za SP u Kataru)

Nemilosrdna je opet bila Južna Koreja. U prvoj je Šri Lanka primila osam golova, sada pet i kvalifikacioni ciklus završila je bez bodova uz samo dva postignuta gola. Južna Koreja je kolo pre kraja prva u svojoj grupi sa tri boda prednosti ispred Libana.

SIČUAN - MEJDŽOU HAKA - 0:0

(Fudbal, Kina 2)

Više od ičega Sičuan voli da odigra nerešeno, potvrdio je to još jednom. U svojoj grupi upisao je četvrti remi i primorao Haku da prvi put podeli sa nekim plen. Iako se Haka sa gostovanja ne vraća sa tri boda, to nije dovelo do promene na tabeli. I dalje je prva.

ČENGDU - NANTONG - 1:0 (1:0)

(Fudbal, Kina 2)

Bitka za prvo mesto u grupi. Rovovska borba. Bolje se snašao u takvoj postavci Čengdu, iskoristio je prednost domaćeg terena i sa prve pozicije se plasirao u narednu fazu obišavši ovim trijumfom upravo Nantong.