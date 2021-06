MES KERMAN – ESTEGLAL MOLASANI 3:2 (2:1)

(Fudbal, Iran 2)

Crni niz je prekinut, nakon pet utakmica bez pobeda Mes Kerman je savladao Esteglal i izjednačio se sa Havadarom na liderskoj poziciji. Domaćin je do 36. minuta stekao dva gola prednosti, ali je Esteglal pred odlazak na odmor prepolovio zaostatak. Samo dva minuta po povratku sa pauze gost se u potpunosti vratio u meč, međutim, nije uspeo do potpunog preokreta. Štaviše, ostao je bez ijednog boda, pošto je Mes Kerman sredinom drugog dela po drugi put na meču došao do vođstva. Ovo nije ispustio.

ŠONAN BELMARE – GAMBA OSAKA 0:0

(Fudbal, Japan 1)

Niz nije nastavljen, posle dva uzastopna trijumfa Gamba Osaka je remizirala, ali joj je bod osvojen u duelu sa Šonan Belmareom bio dovoljan da konačno ispliva iz opasne zone. Ipak, ukoliko želi da tu i ostane, moraće da poradi na efikasnosti. Bio je ovo deseti meč na kojem nije postigla gol. Za Šonan je s druge strane ovo bio treći uzastopni remi, ukupno deveti u sezoni. Niko ih u prvenstvu nema više.

JOKOHAMA – KAVASAKI 0:2 (0:1)

(Fudbal, Japan 1)

Ništa drugo osim pobede Kavasakija nije se ni moglo očekivati u sudaru poslednjeplasiranog i prvoplasiranog tima japanskog prvenstva. Jokohami je presudio Kobajaši, strelac oba pogotka za gostujući tim. Prvi je postigao u finišu prvog dela, drugi sredinom drugog. Domaćin nije bio u prilici da ugrozi vođstvo Kavasakija, za čitav meč nije uputio nijedan udarac u okvir protivničkog gola.

ŠIMICU – KAŠIMA 0:1 (0:1)

(Fudbal, Japan – Liga kup)

Kašima je u prvom meču osmine finala japanskog Liga kupa savladao Šimicu. Gostima je minimalnu prednost pred revanš utakmicu doneo Hajaši golom u osmom minutu. Ako je suditi na osnovu međusobnih susreta, teško će Šimicu uspeti do preokreta u drugom meču, ovo mu je bio sedmi poraz na prethodnih osam međusobnih susreta.