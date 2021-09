AZIJA: Kobe stiže u zonu Lige šampiona, Muangtong i Persija jure prvu pobedu, Al Itihad sa fenjerašem

ŠIMICU - KOBE, 12.00

(Fudbal, Japan 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Sa dve utakmice u rezervi Kobe je u dobroj situaciji pred finiš sezone u najjačem rangu Japana. Trenutno je četvrtoplasiran, sa tri boda manje od Nagoje koja zauzima mesto koje vodi u AFC Ligu šampiona, te već danas Kobe ima šansu da na premijeri 30. kola sustigne konkurenta, a za taj podvig biće neophodno da pobedi Šimicu na gostovanju. Domaćin je u donjem domu, šest koraka udaljen od zone ispadanja, pa nema luksuz da prosipa bodove.

MUANGTONG - RAČABURI, 13.00

(Fudbal, Tajland 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Muangtong čeka na prvu pobedu ove sezone u prvenstvu Tajlanda. U donjem je delu tabele, ali sa utakmicom manje od rivala, te danas otvara 3. kola protiv Račaburija sa željom da probije led. Problema sa davanjem golova nema, ali odbrana nije bila na visokom nivou, te je sastav Marija Đurovskog do sada sakupio dva boda. Naspram sebe ima ekipu koja je popunila svaku kolonu u dosadašnjem toku sezone.

PERSIJA - PERSELA, 15.30

(Fudbal, Indonezija 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Da li je došlo vreme za premijerno slavlje Persije? Do sada je Persija ostvarila tri vezana remija u isto toliko mečeva, pa današnji sudar sa Perselom, koja je na istom nivou, predstavlja idealnu priliku za prvo slavlje. Gosti su do sada takođe osvojili tri boda, i to usled trijumfa nad Persipurom pre dve nedelje. U prošlom kolu su poraženi kod kuće, i svaki put su do sada odigrali meč sa najviše jednim golom.

AL ŠARDŽA - AL DŽAZIRA, 19.00

(Fudbal, UAE 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Branilac titule prvaka Ujedinjenih Arapskih Emirata ide danas na neugodno gostovanje. Al Džazira je i dalje bez poraza u uvodnoj fazi nove sezone, sa tri pobede i remijem, a sada je očekuje duel sa Al Šardžom, koja je minuli šampionat okončala na četvrtom mestu i važi za tim sa ambicijom da u ovoj kampanji podigne lestvicu. Do sada je Al Šardža osvojila bod manje od Al Džazire, koja je na pet prethodnih međusobnih dvoboja poražena od rivala. Slavila je u poslednjem okršaju sa 3:0.

AL ITIHAD - AL TAVON, 19.25

(Fudbal, Saudijska Arabija 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Lider i fenjeraš. Situacija bi trebalo da bude jednostavna, ali nije uvek tako. Al Itihad je posle startnog poraza od Al Fejhe zaređao četiri pobede i na prvom je mestu prvenstva Saudijske Arabije, dok je Al Tavon samo dva puta remizirao u uvodnih pet kola. Taj podatak zvuči iznenađujuće kada se u obzir uzme podatak da Al Tavon u svojim redovima ima trenutno najboljeg strelca lige Leandrea Tavambu, nekadašnjeg špica Partizana, sa šest pogodaka. Pet prethodnih međusobnih okršaja završeno je golom na obe strane.

--------------------------

Misliš da poznaješ fudbal bolje od drugih? Mozzart Prognozzer ti pruža šansu da to i dokažeš i osvajaš vredne nagrade svake nedelje! Odigraj odmah potpuno besplatno!

---------------------------