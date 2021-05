KAŠKAI ŠIRAZ - ESTEGLAL KUZESTAN, 16.50

(Fudbal, Iran 2)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Širaz je trijumfom u prošlom kolu isplivao iz zone ispadanja, ali daleko od toga da se nalazi u povoljnoj sitiaciji. Ide Širazu naruku to što je Čuka Taleš utefterila novi neuspeh, pa bi osvajanjem bod(ova) mogao da stekne plus od pet poena. Ali, ne očekuje ga lak zadatak. Esteglal Kuzestan želi da se pridruži imenjaku u elitnom rangu iranskog fudbala, ali nastavi li u ritmu iz poslednjih nekoliko utakmica, do toga sasvim sigurno neće doći. Vezao je Esteglal četiri utakmice na kojima nije osvajao tri boda, a trijumfom bi uhvatio priključak za liderom Baderanom, Mes Kermanom i Havadarom. Tri puta su Širaz i Esteglal odmeravali snage, dva puta je meč završen bez pobednika, jednom je Esteglal slavio, a ono što se od njihovih duela ne može očekivati jesu goleade.

PARS DŽAM - MES KERMAN, 17.50

(Fudbal, Iran 2)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Usitnio je Mes Kerman korak i više nije tako izvesno da će se naredne sezone takmičiti u Gulf Pro ligi. Moraće da rudari do kraja za promociju, za koju se doslovno bori pola lige. Pars Džam je jedan od timova koji su daleko od prve dve pozicije, a jednaka razdaljina ih deli i od opasne zone. Ipak, novi trijumf bi im poboljšao šanse da se uključe u bitku za vodeće pozicije, ali bi za tako nešto morali da nastave sa beleženjem pozitivnih rezultata. Pars Džam je u seriji od četiri utakmice bez poraza, dok je Mes Kerman na isto toliko utakmica bez trijumfa.