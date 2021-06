KSINĐANG - SIČUAN, 10.00

(Fudbal, Kina 2)

Fudbaleri Ksinđanga su u poslednjih šest kola osvojili samo jedan bod. Ukupno ih imaju četiri i već sada je jasno da se neće plasirati u plej-of. Ostalo je još dva kola do kraja, a četvrtoplasirani Sičuan im beži pet bodova. Upravo igraju protiv njega, samo pobeda im ostavlja šansu da se na kraju domognu te pozicije. Sičuan, koji je remizirao tri puta do sada, četvrtim nerešenim ishodom bi obezbedio prolaz u narednu fazu. U prvom susretu ova dva tima pve sezone Sičuan je slavio sa 2:1. To je bila njegova treća uzastopna pobeda nad Ksinđangom.

BANGLADEŠ - AVGANISTAN, 16.00

(Fudbal, Kvalifikacije za SP)

Pandemija koronavirusa napravila je totalni haos takmičenjima u Aziji. Zato se sada kvalifikacije za Mundijal u Kataru održavaju tako da se svi mečevi u grupi igraju na istom stadionu. Tako će fudbaleri Bangladeša i Avganistana da odmere snage u Dohi, u okviru 7. kola grupe E. Obe ekipe su bez šanse da se domognu poslednjeg kruga kvalifikacija, iz ove grupe dalje će Katar ili Oman, a možda i obe ekipe, u zavisnosti od rezultata u drugim grupama. Avganistan je savladao Bangladeš na poslednja dva susreta, u septembru 2019. godine bilo je 1:0, a pre toga 2015. čak 4:0.

TAJLAND - INDONEZIJA, 18.45

(Fudbal, Kvalifikacije za SP)

Idealna prilika za Tajlanđane da se priključe borbi za prvo mesto u neočekivano izjednačenoj grupi G. Lider Vijetnam trenutno beži trećeplasiranom Tajlandu tri poena, ali je i slobodan u ovom kolu. Izabranicima selektora Akire Nišina je danas rival Indonezija, ubedljivo najslabiji tim u grupi. Reč je o jedinoj ekipi koja nije osvojila još uvek nijedan bod. U čitavim azijskim kvalifikacijama tako loše rezultate beleže samo Guam i Kineski Tajpej. U prvom susretu Tajlanda i Indonezije favorizovani rival je rutinski trijumfovao sa 3:0.

UAE - MALEZIJA, 18.45

(Fudbal, Kvalifikacije za SP)

Posle žreba za drugu fazu kvalifikacija je delovalo da su Ujedinjeni Arapski Emirati apsolutni favoriti grupe G. Krenuli su dobro, sa dve pobede, ali su zatim pred kraj 2019. godine izgubili od Tajlanda i Vijetnama. Sada zaostaju za prvim mestom pet bodova, mada ima i utakmicu manje od rivala. Poslednji takmičarski meč Malezija je odigrala pre 19 meseci. U međuvremenu su igrali samo jedan prijateljski meč, krajem meseca protiv Bahreina. Situacija sa koronavirusom je dopustila UAE da igraju pripremne mečeve i tokom 2020. i početkom ove godine, tako da su u boljoj formi.

INDIJA - KATAR, 19.00

(Fudbal, Kvalifikacije za SP)

Katar je kao domaćin Mundijala obezbedio direktno učešće tamo, ali ipak učestvuje u kvalifikacijama. Osim što ih koristi kao pripremne mečeve, oni imaju i takmičarski značaj. Naime, pobednik svake od grupa druge runde obezbediće direktan plasman na Azijski kup 2023. godine. Zato je Katar maksimalno ozbiljno pristupio takmičenju, još uvek ne zna za poraz, a eventualnom pobedom nad Indijom došao bi nadomak overe tog prvog mesta. Samo još Oman može da ga stigne, ima četiri poena manje, ali i odigranu utakmicu manje.

PALESTINA - SINGAPUR, 20.00

(Fudbal, Kvalifikacije za SP)

Uprkos tome što je odigrala neke utakmice loše, Saudijska Arabija će gotovo izvesno da bude pobednik grupe D. Zato, za drugo mesto će da se vodi velika borba. Palestina je tu u najtežoj situaciji, ne samo da je poslednja na tabeli sa četiri poena, nego ima i odigran meč manje. Ako ne pobedi Singapur, praktično je završila takmičenje. U ovom veku su se te dve reprezentacije sastajale tri puta, a do sada Palestinci nijednom nisu uspeli da izbegnu poraz. Singapur je slavio svaki put, a samo je u poslednjem njihovom duelu, u septembru 2019. godine primio gol. Trijumfovao je sa 2:1.