SUDŽOU ĐINFU – ŠENJANG URBAN – 9.30

(Fudbal, Kina 2)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Posle tri i po godine snage će u takmičarskoj utakmici da odmere Sudžou Đinfu i Šenjang Urban. Reč je o meču 3. kola Grupe C u Đija ligi, odnosno drugom rangu fudbalskog takmičenja u Kini. Oba tima su u prva dva kola imali polovičan učinak, od po jedne pobede i poraza, ali takmičenje je tek na početku. Zanimljivo, oba tima su doživela minimalne poraze od iste ekipe, Gvidžoua. Prošle sezone se Sudžou i Šenjang nisu sastajali, iako su igrali u istom rangu. Prosto, zbog pandemije koronavirusa liga je podeljena na grupe, a oni se nisu sastali, iako su se borili za opstanak. Njega su i izborili, pa u četvrtak od 9.30 igraju prvi meč još od oktobra 2017. godine. Oba prethodna susreta pripala su Sudžou, sa 3:1 i 1:0.

FU TO – KVANG NAM – 10.30

(Fudbal, Vijetnam 2)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Duel dva tima sa donjeg dela tabele. I Fu To i Kvang Nam su loše otvorili sezonu, pa su do sada sakupili samo po pet bodova. S tim što je Kvang Nam odigrao jedan meč više od svog sledećeg rivala, šest naspram Fu Toovih pet. Ako imaju ambiciju da se plasiraju u doigravanje za plasman u elitni rang, bodovi u ovakvim mečevima su im neophodni. Primetno je da je Fu To do sada igrao relativno neefikasne mečeve, računajući i Kup Vijetnama na samo jednoj utakmici je došlo 3+, u prošlom kolu protiv Dak Laka (2:1). Zato, Kvang Namu kada krene, krenulo je. U prvenstvu je savladao Kan To sa 5:2, u Kupu Saj Gon sa 3:2, a u prethodnom kolu je takođe odigrao efikasan meč i pored poraza, od Huea sa 3:1.

KAN HOA – FO HJEN – 12.00

(Fudbal, Vijetnam 2)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

U ovom susretu 7. kola Druge lige Vijetnama apsolutno je jasno ko je favorit. Domaćin Kan Hoa je zasad neporažen, sa četiri pobede i dva remija je lider u šampionatu. Sa druge strane, Fo Hjen još nije nijednom trijumfovao, doživeo je tri poraza i zabeležio samo dva remija. Doduše, obe ekipe su u nekom primetnom padu forme, Kan Hoa je remizirao u prethodna dva kola (1:1 sa Hueom i 0:0 sa Long Anom), dok je Fo Hjen u seriji od tri poraza. Prva dva su bili sa po 1:0, dok je treći, prošle subote, bio od Kong Ana sa 2:0.

NANTONG – PEKING BG – 13.35

(Fudbal, Kina 2)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Da li je vreme za prvu pobedu Pekinga BG u novoj sezoni? Loše je počelo takmičenje po ovog kineskog drugoligaša, posle remija sa Kušanom doživeo je minimalan poraz od Đijangsija. Sada ide na noge Nantongu, timu koji još uvek nije doživeo poraz. Iz prva dva kola je osvojio četiri boda. Nantong i Peking se nisu sastajali prošle sezone, bili su podeljeni u različite grupe u Đija ligi. Poslednji put su igrali 2019. godine, a na oba duela je viđen mali broj golova. Zbirno samo jedan. U Nantongu je bilo 0:0, a pre toga je u Pekingu gostujući tim slavio sa 1:0.

VUHAN TRI TAUNS – GUIDŽOU – 13.35

(Fudbal, Kina 2)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Ako neku utakmicu iz današnjeg programa treba da označimo kao derbi dana na najvećem kontinentu, onda je to susret Vuhan Tri Taunsa i Guidžoua. Ova dva kineska drugoligaša su savršeno započeli takmičenje u novoj sezoni, sa po dve pobede. Vuhan je bio moćniji, gol razlika mu je 7:1, pošto je najpre bio bolji od Peking Tehnolodžija sa 3:1, a potom je deklasirao Heilongđijang sa 4:0. Guidžou nije toliko moćan, oba trijumfa je zabeležio sa minimalcima, protiv Šenjanga i Sudžoua. Biće ovo prvi susret Vuhana i Guidžoua u novijoj istoriji, barem u ovom rangu takmičenja.

HEPI VOLI – HK PEGASUS – 14.00

(Fudbal, Hongkong 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

U šampionatu Hongkonga je već sada sve poznato, iako još nije odigrano ni kompletno 13. kolo, posle kojeg ima još jedno na programu. Poznato je i koja četiri tima će u plej-of, a koja četiri u plej-aut, tu više nema šanse da se nešto promeni. U četvrtak je na programu jedan susret u Hongkongu, između najslabijeg tima u ligi Hepi Volija i trećeplasiranog Pegasusa. S obzirom na to da je Hepi Voli zabeležio samo jednu pobedu za čitavu sezonu, jasno je da su Leteći konjanici favoriti u ovom meču. Pegasus u svojim redovima ima četiri brazilska fudbalera, Žuniora Gojana, Kesija, Markinjosa i Nilsona, koji nisu poznati evropskoj publici, ali su kvalitetom iznad prvenstva Hong Konga. Markinjos je najbolji strelac ekipe sa šest golova.