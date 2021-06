ŠONAN - TOKIO, 10.00

(Fudbal, Liga kup Japana)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

U toku je četvrtfinale japanskog Liga kupa, a danas su na programu revanš mečevi. Već imamo jednog polufinalistu, Kašimu, kao i tri upražnjena mesta. Šonan dočekuje Tokio, a jednom nogom je već zagazio u narednu fazu. Razlog je taj što je u prestonici već trijumfovao sa 1:0, golom nekadašnjeg napadača Hofenhajma i Tventea, Velingtona, tako da je sada u svom domu u velikoj prednosti. Zanimljivo da je to bila prva pobeda Šonana posle devet duela sa Tokijom koje je uglavnom gubio (samo dva remija). Tokio nije pobedio na poslednja četiri meča u svim takmičenjima, a u sredu je eliminisan i iz nacionalnog kupa od niželigaša Juntenda.

JOKOHAMA MARINOS - SAPORO, 10.00

(Fudbal, Liga kup Japana)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Trener rođen u Loznici, Mihajlo Petrović, blizu je velikog poduhvata u četvrtfinalu Liga kupa. Njegov Saporo ima priliku da eliminiše iz takmičenja Jokohama Marinose, jedni tim koji ove sezone barem donekle uspeva da parira Kavasakiju u ligi. U prvom susretu u Saporou bilo je 1:1, što je rezultat kojim Marinosi još mogu da budu prezadovoljni. Pri rezultatu 1:0 u finišu prvog poluvremena je Arano propustio priliku da duplira prednost iz penala, pa je u nadoknadi vremena Jokohama izjednačila. Igrali su nedavno i u ligi, tamo je Jokohama bila ubedljiva, slavila je kao gost sa 3:1.

URAVA - VISEL KOBE, 11.00

(Fudbal, Liga kup Japana)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Duel Španaca u Japanu. Urava, koju trenira bivši strateg Đirone, Rikardo Rodrigez, blizu je plasmana u polufinale preko ekipe za koju igraju Andreas Inijesta i Serđi Samper. U prvom susretu u Kobeu slavio je posle preokreta sa 2:1, što je bilo iznenađenje, pošto je domaćin bio mnogo bolji na terenu. Poveo je golom Daglasa već u trećem minutu, ali su dva od svega četiri šuta Urave završili u mreži i sada je pred teškim zadatkom. Urava je u seriji od tri uzastopne pobede nad Kobeom, računajući i prvenstvene susrete.

GJEONGNAM - GIMČEON, 11.30

(Fudbal, Južna Koreja 2)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Vodiće se velika borba između Gjengnama i Gimčeona do kraja sezone u drugoj ligi Južne Koreje. Obe ekipe žele u viši rang, ali nije lako stići do tamo. Direktno ide samo prvoplasirani tim, dok će ekipe koje završe na tabeli od druge do četvrte pozicije da igraju plej-of. Trenutno, na deobi su četvrte i pete pozicije, sa po 21 poenom, pet manje od lidera Jeonama koji ima i odigranu utakmicu više. Gimčeon je prošle sezone igrao u elitnom rangu, za razliku od Gjeongnama, a tamo želi da se vrati ekspresno. Prvi njihov susret, početkom maja, okončan je pobedom Gjeongnama sa 2:1.

OMIJA - TOČIGI, 12.00

(Fudbal, Japan 2)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Omija za koju igra Nermin Haskić, ne tako davno najbolji strelac Superlige Srbije, stremi ka selidbi u treći rang. Očajno igra, tek je 21. na tabeli sa 11 bodova iz 17 kola. U zoni je ispadanja, a prvi tim iznad crte Kusatsu beži joj šest poena. Za loše rezultate u određenoj meri je kriv i bivši napadač Radničkog iz Niša, koji je dao samo četiri gola na 17 utakmica. Sada mu je rival Točigi, ekipa koja sa Omijom uvek igra neatraktivne utakmice. U poslednje tri sezone su se sastajali šest puta, tri meča su završena rezultatima 1:0 (dve pobede Omije), a tri su odigrana bez golova. Omija nije pobedila nijednom na poslednjih 13 mečeva.

RJUKJU - KITAKJUŠU, 12.00

(Fudbal, Japan 2)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Loša forma je udaljila Rjukju od pozicija koje vode u prvu ligu, ali ima još dovoljno vremena da se to ispravi. U poslednja tri kola osvojio je samo jedan poen, što su iskoristili Albireks i Ivata da ga prestignu, pa je sada četvrti na tabeli. Međutim, prvenstvo još nije stiglo ni do polovine takmičenja, tako da nema mesta za paniku. Sada u goste dolazi Kitakjušu, ekipa koja je u zoni ispadanja i zauzima 19. poziciju. Međutim, nije tako loša ekipa kao što se čini, pobedio je dva puta u poslednja tri kola. Poslednji susret Rjukjua i Kitakjušua, u novembru prošle godine, završen je 1:1. Rjukju ga nije pobedio još od 2018. godine.