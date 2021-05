ŠONAN - KAVASAKI 1:1 (0:0)

(Fudbal, Japan 1)

U prvom poluvremenu nije bilo golova, pa su u nastavku morali i jedni i drugi da pojačaju ritam. Prvi je do pogotka stigao Šonan i to golom u 56. minutu preko Jamade. Kavasaki je pokušao da izjednači, a onda mu je poništen gol u 67. minuut. Ipak, Damijao je ipak uspeo do gola u 82. kada je postavio konačan rezultat.

JOKOHAMA - FUKUOKA 1:1 (1:0)

(Fudbal, Japan 1)

Jokohama je bolje počela utakmicu i to tako što je preko Klebera došla u prednost u 26. minutu, a on je pogodio na asistenciju Takagija. Tim rezultatom se završilo prvo poluvreme, da bi u nastavku Mendeš doneo izjednačenje Fukuoki. Mogli su gosti do tri boda, ali je Huanma Delgado promašio penal.

SAPORO - SAGAN TOSU 0:0

(Fudbal, Japan 1)

Najmanje popularan rezultat došao vam je glave osim ako niste računali da će Saporo i Sagan odigrati dosadan susret bez pogodaka. Nije bilo nekih velikih šansi, a najbolja je prilika bila u 58. minutu kada je gol Saporoa poništen zbog ofsajda Suge. Probala su oba trenera sa izmenama, da tako promene rezultat, ali je ostala nula do kraja.

ĐONBUK - JANGĐU 0:0

(Fudbal, Kup Južne Koreje)

Još jedna veoma tvrda utakmica u kojoj nije bilo golova. Naravno, treba reći da je ovo bio sudar osmine finala Kupa pa zbog toga nijedna od ekipe nije htela da rizikuje da primi gol. To je meč odvelo u penale gde je kao pobednik izašao Jangđu. Ali, gleda se rezultat posle 90 minuta igre.

AL BATIN - DAMAK 0:2 (0:0)

(Fudbal, Saudijska Arabija 1)

U prvom poluvremenu nije bilo golova i samo se čekalo ko će prvi da opali metak. Bio je to gost. Damak je u prednost stigao u 73. minutu preko Zelaje koji je pogodio na asistenciju Budeskua. Rumun je uspeo da asistira i u 84. minutu kada je strelac pogotka bio Al Amar i tako je Damak postavio konačan ishod.