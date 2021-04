ESTEGLAL – AL ŠORTA 1:0

(Fudbal, Azijska Liga šampiona)

Posle tri meča bez pobede, Esteglal je u poslednjem trenutku overili pobedu koja garantuje prolaz u narednu fazu, sad da li s prvog ili drugog mesta – to ćemo tek da vidimo. Jedan gol, ali vredan fudbaleri iranskog kluba postigli su u 14. minutu preko Šeika Dijabatea. Mogli su ubrzo i do 2:0 i verovatno već tada osigurane pobede, ali je Dijabate promašio jedanaesterac. Susret je do kraja bio izjednačen, ali se rezultat više nije menjao.

ŠANŠI ČANGAN – MEIŽU HAKA 0:1

(Fudbal, Kina 2)

Fudbaleri Meižua nastavili su tamo gde su stali u prvom kolu pošto su minimalnim rezultatom nadigrali ekipu Šanšija. Ipak, do momenta kada je pao gol i jedni i drugi su se dobro preznojili, pošto je jedini pogodak na meču viđen tek u 86. minutu posle odlične reakcije Lu Lina. Meižu sada ima svih šest bodova, dok je Šanši na učinku od po jedne pobede i poraza.

ISTERN AA – SAUTERN DISTRIKT 2:1

(Fudbal, Hong Kong 1)

Istern nastavlja seriju dobrih igara u domaćem prvenstvu i to je sada osma utakmica bez poraza, uz tri remija. Nastavio je Istern i tradiciju kada je u pitanju efikasnost jer je opet prošao tip GG&3+ ili ko je jurio dosad samo 3+. Sve je počelo s golom Čung Vaj Keunga za vođstvo domaćina nedugo po isteku pola časa igre, da bi Sautern Distrikt preko Kavasea sredinom drugog poluvremena stigao do izjednačenja. Ipak, crveni karton Čana dao je domaćinu prednost koja se čekala, pa je Sandro u trećem minutu nadoknade postavio konačnih 2:1.

KUALA LUMPUR SITI – DŽOHOR 1:1

(Fudbal, Malezija 1)

Neko će reći da se Džohor sapleo, a mi ćemo reći da je dobro prošao jer je rezultat mogao da bude i nepovoljniji na kraju. Kuala Lumpur je stigao do vođstva u trećem minutu nadoknade prvog dela preko Moralesa i tako materijalizovao bolju igru u tom delu utakmice. Izjednačenje je, ipak, stiglo brzo preko Haruna, već posle deset minuta igre u nastavku, ali to je bio i konačni rezultat. Džohor je sada ispustio praktično kompletnu bodovnu prednost u odnosu na drugoplasirani Kedah, dok je Kuala Lumpur Siti i u trećoj utakmici zaredom ostao bez pobede. Sada je bar uzeo bod.

AL TAE - AL DRAIH 3:2

(Fudbal, Saudijska Arabija 2)

Kakva ludnica, kakav šou! Pa, ovo se ne pamti... Šta su propustili večeras fudbaleri Al Draiha iliti bolje – šta su napravili igrači Al Taea! Sve do 81. minuta gosti su imali dva gola prednosti posle pogodaka u ranim fazama oba poluvremena, ali onda... Onda se dogodilo nešto neverovatno. U roku od 81. minuta, pa sve do duboko u nadoknadi vremena Al Tae je postigao tri gola, dva preko Al Džaberija u dodatnom vremenu, što je dovelo do totalnog preokreta!

SEUL – SEONGNAM 2:2

(Fudbal, Južna Koreja 1)

Vatreno je bilo na stadionu Seula gde su gosti dva puta vodili, ali je domaćin u isto toliko navrata uspevao da se vrati u život. Posle svega što je viđeno u ovom meču čini se da je remi verovatno najrealniji ishod. Gosti su poveli već u 6. minutu preko Jong Đi Parka, da bi Aleksandar Paločević u samom finišu prvog poluvremena doneo izjednačenje. Seongnam je opet poveo zahvaljujući autogolu Jon Ho Honga u 58. minutu, da bi konačni rezultat postavio Sang Ho Na u završnici susreta, čime se serija oba tima bez trijumfa produžila na osam za Seul, odnosno na četiri za Seongnam.