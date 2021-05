ČONGKING – HENAN 3:2

(Fudbal, Kina 1)

Nisu okršaji Čongkinfa i Henana važili za one koji donose veliki broj pogodaka, ali su ovi rivali odlučili da to promene. Gubio je domaćin do 59. minuta 2:0, pa je usledio spektakularan preokret sa tri pogotka koja su stala u svega 19 minuta.

ČANGDŽOU – GUANGDŽOU 0:2

(Fudbal, Kina 1)

Rutinska pobeda ekipe Fabija Kanavara koja nije dozbolila protivniku udarac u okvir gola. Bio je ovo prvi okršaj ovih timova od 2016. godine kada je Gvangdžou razmontirao Čagžou 6:0, a ovoga puta iako je izostao veliki broj pogodaka, gosti su u svim segmentima nadigrali protivnika.

SEPAHAN – PERSEPOLIS 1:1

(Fudbal, Iran 1)

Persepolis ove sezone ima ozbiljnu konkurenciju u Sepahanu kada je reč o borbi za šampionsku titulu. Duel dva najmoćnija iranska tima završen je bez pobednika, a gosti i branioci trofeja imaju za čim da žale budući da su dozvolili lideru šampionata da se izvuče i stigne do boda u 87. minutu utakmice.

ESTEGLAL – ZOB AHAN 0:2

(Fudbal, Iran 1)

Veliki kiks za domaćina koji je glatko poražen od tima koji slovi za drugu najlošiju odbranu iranskog prvenstva. Ne samo da je ostao praznih šaka, već nije uspeo ni da opepeli. Primao je Esteglal golove u sedmom, pa zatim i u 60. minutu dozvolivši Zob Ahanu da ga pobedi prvi put posle tri godine.

ISTERN AA – HEPI VELI 2:1

(Fudbal, HONGKONG 1)

Istern je rastužio Srećnu dolinu koja je ostala na samo jednom trijumfu iz 14 utakmica. Domaćin akciju rušenja najlošijeg tima prvenstva sproveo na brazilski pogon pošto je Sandro doneo prednost, a Dudu tri boda, nakon što se između njihovih pogodaka umešao Le-Ka Iju i negovestio potencijalno izenanađenje. Ipak, nije se obistinilo.