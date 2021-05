SUDŽOU ĐINFU – ŠENJANG URBAN 1:0 (0:0)

(Fudbal, Kina 2)

U prvom poluvremenu ovog meča nije bilo golova i delovalo je da bi samo jedan pogodak mogao da reši sve. To se i dogodilo kada je u 67. minutu Ši pogodio za trijumf. Do kraja nije bilo promena, a Sudžo se domogao tri boda.

FU TO – KVANG NAM 1:1 (0:0)

(Fudbal, Vijetnam 2)

Posle 45 minuta nije bilo golova, a onda su u drugom poluvremenu i jedni i drugi zaigrali ofanzivnije i došli do gola. Prvo su gosti poveli preko Ha Min Tauana u 53. minutu, da bi Fu To uspeo da izjednači posle 68 minuta igre, a strelac je bio Duc. Do kraja nije bilo promena rezultata.

KAN HOA – FO HJEN 1:1 (0:1)

(Fudbal, Vijetnam 2)

Nije baš bilo za očekivati da će gost da povede na ovoj utakmici, ali se upravo to dogodilo u 45. minutu meča kada je Duc Tong bio precizan. Morao je Kan Noa da vadi kestenje iz vatre i uspeo je to da učini golom u 63. minutu preko Tung Tran Vana.

NANTONG – PEKING BG 2:1 (2:0)

(Fudbal, Kina 2)

Ubedljivo je startovao domaći tim ovaj meč i već posle 15 minuta uspeo da postigne dva gola. Ze Turbo je pogodio prvi u 10. minutu, a pet minuta kasnije Liju Vei je potvrdio trijumf suštinski. Do kraja je Peking dao gol preko Žontinga u 66. minutu, ali to je bio samo počasni pogodak.

VUHAN TRI TAUNS – GUIDŽOU 0:1 (0:1)

(Fudbal, Kina 2)

Dešavaju se utakmice kada je sve od samog početka utakmice jasno, a jedna od takvih je upravo bio sudar Vuhana i Guidžoua. Gosti su do gola stigli već u 2. minutu utakmice, kada je strelac bio Ma i zanimljivo je da do kraja utakmice nije bilo promena. Profitirali ste ako ste se kladili na dvojku.

HEPI VOLI – HK PEGASUS 1:3 (1:0)

(Fudbal, Hongkong 1)

Dobio je Pegasus i to posle velikog preokreta. Domaćin je poveo preko Odua koji je bio strelac u 24. minutu, a onda u nastavku utakmice preokret. Prvo je Markinjos pogodio za izjednačenje, da bi Laj i Nilson uspeli da donesu gostima sva tri boda.