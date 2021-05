DŽEJANG – ZIBO 2:1

(Fudbal, Kina 2)

Pobeda apsolutnog favorita protiv najlošijeg tima grupe A bila je daleko od rutinske. Zibo i posle šest utakmica ne zna za trijumf, ali je pošteno namučio ekipu Žejanga, uspeo da povede, a zatim u smiraj prvog i početkom drugog poluvremea dopao u inferiornu poziciju. Domaćin je ipak morao da strepi do samog kraja, ali nije dozvolio iznenađenje.

ŠAHR KODRU – GOL GOHAR 1:0

(Fudbal, Iran 1)

Mučiće se Gol Godar da do kraja sezone sačuva treću poziciju koja garantuje kvalifikacije za azijsku Ligu šampiona. Bio je u položaju blagog favorita pred gostovanje Šahru, ali mu je ipak u kasnoj fazi utakmice, tačnije 82. minutu presudio gol Jazdandosta.

FADŽR SEPASI – ESTEGLAL MOLASANI 2:1

(Fudbal, Iran 2)

Kada imate superiorniji igrački kadar u odnosu na rivala, možete sebi da dozvolite i crveni karton u ranoj fazi meča, odnosno da vas on ne omete na putu do trijumfa. Fadžr je već u 8. minutu ostao sa igračem manje, pred kraj prvog dela došao do prednosti, a zatim u 56. minutu i do novog vođstva jer je u međuvremenu rival izjedančio. Usepo je i da u završnih četrdesetak minuta sačuva tri boda.

KUJAND (Tadžikistan) – ALAJ OŠ (Kirgistan) – 2:0

(Fudbal, AFC kup)

I pre utakmice bilo je jasno da će predstavnik Kirgistana teško izbeći četvrti uzastopni poraz. Dešavanja na terenu su potkrepila verovanja u nemoć gostiju čija je odbrana kapitulirala u 27. i 50. minutu.

ABHA – AL ITIHAD 1:2

(Fudbal, Saudijska Arabija 1)

Dugo je Aleksandar Prijović kuburio sa formom, ali danas je konačno podesio nišanske sprave. Srpski napadač je bio strelac u gostujućoj pobedi svog Al Itihada nad Abhom kojom je njegov tim došao na korak od cilja. Prijović je u sedmom minutu lepo primio loptu na 25 metara od gola rivala i onda poslao neodbranjiv projektil u mrežu.

AL NASR RIJAD – AL READ 3:1

(Fudbal, Saudijska Arabija 1)

Domaćin je dozvolio autsajderu da se ponada pošto je na poluvremenu gubio sa 1:0, ali je snagu ispoljio u drugom delu utakmice sa tri pogotka od kojih je dva postigao najbolji strelac ekipe, Marokanac Hamdala. Vrhunska realizacija oličena je i kroz podatak da su od pet udaraca u okvir, tri lopte završile u mreži gostiju.