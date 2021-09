AZIJA: Prvak Libana dočekuje debitanta, Japan gleda derbi Jokohame, Buriram nanišanio tron u Tajlandu

JOKOHAMA – JOKOHAMA MARINOS, 11.00

(Fudbal, Japan 1)

Gradski derbi, verovatno poslednji ligaški barem do 2023. godine. Jokohama Marinosi su trenutno na drugoj poziciji na tabeli japanskog šampionata i jedini su tim koji još može da ugrozi lidera Kavasaki, za kojim zaostaje sedam poena. Domaćin današnjeg meča, s druge strane se nalazi na poslednjoj poziciji i najozbiljniji je kandidat za selidbu u niži rang. Bezbedna zona, u kojoj se trenutno nalazi Šonan, beži joj devet bodova. Marinosi su prvi ovogodišnji susret sa gradskim rivalom ove sezone, u aprilu, rešili više nego lako u svoju korist, rezultatom 5:0.

FUKUOKA – SAGAN TOSU, 12.00

(Fudbal, Japan 1)

Od kako je Sagan Tosu 2012. godine ušao u Džej ligu nikada nije bio bolje plasiran od pete pozicije. Trenutno se nalazi baš na njoj, ali sa sjajnim izgledima da do kraja šampionata stigne do trećeg mesta, samim tim i do plasmana u Ligu šampiona. Trećeplasirani Visel Kobe mu beži samo tri poena, a priliku da ga stigne ima danas duelom sa devetoplasiranom Fukuokom. Oba kluba su u seriji mečeva bez poraza, Sagan nije izgubio poslednje tri utakmice, Fukuoka četiri. Ove godine su se sastali četiri puta, u prvenstvu je bilo 0:0, u Liga kupu je Fukuoka dva puta trijumfovala (4:1 i 1:0), a u Kupu Japana u julu, što je bio i njihov poslednji susret, Sagan je pobedio sa 1:0.

DAEGU – SUVON SITI, 12.00

(Fudbal, Južna Koreja 1)

Daegu i Suvon Siti će se kroz plej-of boriti za treću poziciju i plasman u Ligu šampiona. Ovaj meč će samo da im posluži da poprave svoj položaj pred početak završne faze prvenstva. Daegu je trenutno treći na tabeli, Suvon četvrti, a razdvajaju ih tri poena. Ove godine su se sastali dva puta, u februaru je bilo 1:1, dok je 1. maja u Suvonu Daegu uspeo da trijumfuje sa 4:2. Na tom meču je domaćin dva puta vodio, ali je Daegu preokrenuo u poslednjih pola sata. Pre desetak dana je Daegu eliminisan iz Lige šampiona od strane Nagoje (4:2), ali to nije ostavilo previše traga na ekipu, koja je na naredna dva meča pobedila Ulsan (2:1) i Čedžu Junajted (1:0).

ČONBUK – INČEON, 12.00

(Fudbal, Južna Koreja 1)

Čonbuk je među prvima obezbedio plasman u plej-of, ali to ne znači da mu i dalje svaki bod nije od ogromnog značaja. Trenutno je drugoplasirani na tabeli, Ulsan mu beži samo jedan poen i ta dva kluba će se boriti za titulu. Nedavno su u direktnom okršaju odigrali 0:0, što samo pokazuje koliko su sličnog kvaliteta. Današnji Čonbukov rival Inčeon nije pobedio na poslednja četiri prvenstvena meča, u tom periodu je osvojio samo jedan bod. Čista suprotnost Čonbuku, koji je bez poraza u tom periodu. On od Inčeona nije izgubio na poslednjih devet susreta, od marta 2018. godine. Pet puta ga je pobedio, četiri meča su odigrali nerešeno. U aprilu je na svom terenu Čonbuk slavio sa 5:0.

BANGKOK JUNAJTED – BURIRAM JUNAJTED, 12.30

(Fudbal, Tajland 1)

Poslednja dva šampionata Buriram je završio na drugoj poziciji, bez titule je od 2018. godine. Post namerava da prekine ove sezone, što je jasno pokazao i u uvodna tri kola. Već je prvi na tabeli sa sedam od mogućih devet osvojenih poena. Samo je u prvom kolu remizirao sa Sufanburijem (0:0), posle čega je lako došao do bodova protiv Polis Tera (3:1) i Čijangmaja (4:0). Od Bangkoka nije izgubio od 2014. godine, odnosno na poslednjih 12 mečeva. U tom periodu su samo tri puta odigrali nerešeno, sve ostale utakmice pripale su Buriramu.

AL ANSAR – SPORTING BEJRUT, 15.00

(Fudbal, Liban 1)

Debitant u libanskom elitnom rangu, Sporting Bejrut, još čeka na svoje prve prvoligaške bodove. Najbolji tim prošlosezonske Druge divizije Libana doživeo je dva poraza u prva dva kola, od Al Hikme (3:1) i Al Akhe (1:0). Sada ga očekuje najteži mogući posao, protiv aktuelnog šampiona Libana Al Ansara. Današnji domaćin nije idealno otvorio sezonu. Superkup je osvojio tek posle penala u susretu sa Nežmehom, a zatim je na prvenstvenoj premijeri izubio od Burdža (1:0). Iskupio se svojim navijačima u drugom kolu, kada je savladao kao gost Al Hikmu sa 3:0, a u tom ritmu će probati da nastavi i danas.