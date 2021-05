SIČUAN - ŽEĐIJANG, 12.00

(Fudbal, Kina 2a)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Žeđijang je jedini neporaženi tim u A diviziji treće lige Kine i tako bi želeo da bude i posle današnjeg gostovanja Sičuanu. Domaći sastav je izgubio na dve prethodne utakmice, dok je u istom periodu Žeđijang slavio oba puta. Domaći sastav je igrao 0-2 na pet od proteklih šest susreta, a gosti su samo dva puta do sada završavali mečeva sa tri ili više pogodaka.

NANĐING - ČENDŽU, 13.35

(Fudbal, Kina 2b)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Do poslednje runde Čendžu je bio neporažen u B diviziji treće lige Kine, a onda je poklekao iznenađujuće kod kuće od Đijanksija. Bio je to razočaravajući rezultat za ovu ekipu, zbog čega je sada pod velikim pritiskom na gostovanju Nanđingu. Domaćin je četvrtoplasiran sa sedam bodova, zaostaje šest koraka za rivalom. Dodajmo i da je Čendžu sa tri ovosezonska gostovanja pokupio sedam od maksimalnih devet bodova.

ŠENJANG - PEKING, 13.35

(Fudbal, Kina 2c)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Dva najslabija sastava C divizije trećeg ranga Kine susreću se danas u sklopu sedme runde šampionata. Šenjang je petoplasiran sa šest bodova, dok je Peking na poslednjem mestu sa tri. Jedinu pobedu gosti su zabeležili nad Gvižuom, a simptomatično je da su primili čak 14 golova do sada. Igrao je 3+ na pet od šest dosadašnjih mečeva, dok je Šenjang to činio u samo dva navrata. Ipak, pobedio je u prethodnom duelu i u boljem je raspoloženju.

AL ITIHAD - AL AIN, 20.00

(Fudbal, Saudijska Arabija 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

U jednom momentu, ne tako davno, Al Itihad je figurirao kao ozbiljan kandidat za titulu, ali su ga remiji poslednjih sedmica koštali te ideje. Preostaje mu da odbrani treće mesto koje garantuje kvalifikacije za Azijsku Ligu šampiona, a za to mu je neophodno da u preostala dva kola sakupi dva boda. Praktično Al Itihad može sve večeras da reši, jer mu u goste stiže fenjeraš Al Ain, koji je već odavno ispao iz lige. Sa tri boda tim iz Džede bi i teorijski obezbedio "postolje". Domaćin je neporažen na osam poslednjih duela, a Al Ain ima četiri vezana poraza.

AL VEHDA - AL NASR, 20.00

(Fudbal, Saudijska Arabija 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Al Nasr se nada kiksu Al Itihada, kako bi ostao u trci za jednim od mesta koje vode u najeminentnije kontinentalno takmičenje. Trenutno zaostaje pet bodova za Al Itihadom, i ima imperativ rezultata večeras na gostovanju Al Vehdi. Međutim, domaćem sastavu gori pod nogama, jer je prvi ispod crte sa dva boda manje od sigurne luke, pa nema prostora za kiks. Sakupio je četiri boda na dva protekla duela, dok je Al Nasr nanizao četiri pobede u svim takmičenjima.