AL ŠORTA – AL DUHAIL 2:1 (1:0)

(Fudbal, Azijska Liga šampiona)

Već u trećem minutu utakmice Atvan je doneo prednost domaćem timu i sa tim rezultatom otišlo se na odmor. Gosti su do izjednačenja došli preko Olunge koji je pogodio u 57. minutu. I kada je delovalo da će oba tima otići sa meča sa po bodom, Al Šorta je uspela da slavi golom Mohameda Davuda u 85. minutu.

AGMK – AL HILAL 0:3 (0:1)

(Fudbal, Azijska Liga šampiona)

Al Hilal je odradio odličan posao, a već u prvom poluvremenu je moglo tako nešto da se nagovesti. Prvo je Vijeto postigao gol u 39. minutu, a onda je u nastavku po navici Bafetimbi Gomis bio strelac, u 47. minutu, da bi na kraju Al Šahrani postavio konačan rezultat u 58. minutu. Do kraja meča nije bilo promena.

ČANGDŽOU – HENAN 0:0

(Fudbal, Kina 1)

Ovakve utakmice teško je čekati jer kada nema golova uvek postoji šansa do kraja da će vaš tim pobediti. Osim, naravno, ako ste odabrali nerešen ishod. Onda ste dobro profitirali. Probala su oba tima u nastavku utakmice sa izmenama, da promene ishod, ali to se nije dogodilo. Ostalo je do kraja bez golova.

KAŠKAJ – ŠAHIN BUŠER 1:0 (0:0)

(Fudbal, Iran 2)

Ako ste ovde igrali keca mogli ste filmski da se radujete u poslednjim minutima. Gosti su na ovaj meč stigli kao favoriti, ali je Kaškaj na kraju uspeo da da slavi golom Ažira u 91. minutu utakmice. Posle toga gosti nisu imali ni vremena nešto da promene.

HONGKONG RENDŽERS – LI MEN VORIORS 1:0 (1:0)

(Fudbal, Hong Kong 1)

Duel ekipa koje se nalaze na sličnom mestu na tabeli očekivano je bio prilično tesan. Hong Kong je uspeo da povede u 13. minutu preko Loa koji je pogodio sa bele tačke. Li Men je u nastavku utakmice u 76. minutu ostao sa igračem manje posle isključenja Cui Vanga. To mu je olakšalo da ostane u prednosti.

HO ČI MIN – ČONG 1:1 (0:1)

(Fudbal, Vijetnam 1)

Čong je u ovaj meč ušao kao favorit i uspeo je da povede u 17. minutu utakmice. I sve do sredine drugog poluvremena delovalo je da će Ho Či Min izaći kao poraženi iz ovog meča. Međutim, domaćin je uspeo da preko Karneira izjednači golom u 62. minutu.

PERAK 2 – KUČING 0:2 (0:0)

(Fudbal, Malezija 1)

U prvom poluvremenu nije bilo golova i sve do 56. minuta stajale su dve nule, a onda je Hasan pogodio za Kučing i time najavio da će doći dvojka. Kučing je uspeo da zadrži tu prednost, a kasnije i da je uveća golom u nadoknadi vremena. Strelac je bio Taj u 94. minutu i time je zapečatio pobedu Kučinga.