GAMBA OSAKA - TOKUŠIMA, 12.00

(Fudbal, Japan 1)

Došlo je vreme da Gamba Osaka nadoknadi svoje zaostale utakmice. Ima tri-četiri, od Hirošime čak i šest odigranih utakmica manje. U zoni je ispadanja, pošto je iz 12 mečeva osvojio samo sedam kola. Postigao je svega tri gola i to je najveći problem ekipe. Od kako je 1. januara Gamba Osaka izgubila u finalu Kupa Japana, doživela je osam poraza i četiri remija, a ostvarila je samo jednu pobedu. Sada joj u goste dolazi Tokušima, još jedna ekipa koja ne blista. Na poslednjih osam mečeva u svim takmičenjima pobedila je samo jednom.

AL ANSAR - AL MUHARAK, 15.00

(Fudbal, AFC)

Totalna je ludnica u grupi B, uoči poslednjeg kola sva četiri tima imaju po tri boda i jednaku šansu da prođu dalje. SAmo pobednik grupe će igrati u osmini finala, a Al Ansar je za mrvu ispred svih jer je jedini koji ima pozitivnu gol-razliku, +1. Novi šampion Libana je u prošlom kolu izgubio od Al Salta i to mu je bio prvi poraz u 2021. godini. Pre njega ostvario je osam pobeda i jedan remi. Al Muharak je u Aman došao odmah posle osvajanja Kupa Bahreina, igrači su puni samopouzdanja. Ova dva tima su se sastali 2008. godine, tada je Al Muharak slavio sa 4:1.

AL FAJSAL - AL KUVAJT, 15.00

(Fudbal, AFC)

Derbi za prolaz u narednu fazu AFC kupa. Al Fajsali, domaćin grupe C u Amanu, trenutno je prvi posle dva kola, sa maksimalnim učinkom. Al Fajsali uz to nije primio ni gol do sada. Međutim, sve bi mogao da mu upropasti Al Kuvajt, jedini tim koji još ima matematičku šansu da osvoji prvo mesto. Osvojio je četiri boda i u direktnom okršaju bi pobedom mogao da izbori osminu finala. Al Kuvajt je dao sedam golova u prva dva meča, dokazao je da ume da napravi problem. Al Fajsaliju je bod dovoljan, ali teško da će moći da sačuva baš 0:0.

AL AHED - AL HID, 19.05

(Fudbal, AFC)

Posle odustajanja Al Nasra od takmičenja, grupa A je ostala sa tri tima. U prva dva meča Al Vahda je je sa Al Ahedom odigrala 0:0, a sa Al Hidom 1:1, tako da sad samo sa remijem bez golova na ovom meču Sirijci mogu da prođu dalje. To dakle ne odgovara ni Al Ahedu ni Al Hidu, tražiće oba tima pobedu ili barem remi sa golovima, koji bi odgovarao bahreinskom timu. Al Hid doduše ima negativan odnos sa Al Ahedom, dva puta su se sastajali 2016. godine i oba meča pripala su Libancima. Prvi rezultatom 5:2, drugi sa zadovoljavajućih 1:0.

TIŠREN - AL AMARI, 19.05

(Fudbal, AFC)

Tišren i Al Amari se opraštaju od AFC kupa na neslavan način. Al Amari nije osvojio ni bod iz dva meča, primio je šest golova i dao samo jedan. Tišren je makar izborio remi sa Al Kuvajtom (3:3) i to tako što je tri puta stizao prednost rivala, poslednji put u 98. minutu. Al Amari i Tišren se do sada nisu sastajali, a Palestinci su definitivno autsajderi na ovom meču. Oni čak ni u domaćoj ligi nisu uspeli da budu konkurentni, završili su sezonu kao peti. Izgubili su pet od poslednjih šest odigranih utakmica u svim takmičenjima.

AL TAVON - AL FAJSALI, 20.00

(Fudbal, Kup Saudijske Arabije)

Utakmica za spas sezona Al Tavona i Al Fajsalija. Igraju za trofej, ali i za plasman u Ligu šampiona sledeće sezone. Nijedna ekipa ga nije izborila kroz ligu, Al Tavon ne može bolje od četvrtog mesta, dok je Al Fajsali kolo pre kraja tek deveti na tabeli. Al Tavon je osvojio ovaj pehar 2019. godine, dok njegov rival nikada do sada nije uspeo da ga osvoji. Samo je jednom igrao finale, godinu dana pre toga. Oba njihova duela ove sezone završena su nerešeno, 1:1 i 0:0. Leandre Tavamba, nekadašnji napadač Partizana, najbolji je strelac Al Tavona, ali i čitavog Kupa. Postigao je do sada tri pogotka u tom takmičenju.