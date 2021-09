AZIJA: Tavambina dva gola nedovoljna za pobedu, novi trijumf Kosanovićeve Al Džazire

ŠEJK RASEL – BAŠUNDARA KINGS 0:1

(Fudbal, Bangladeš 1)

Opravdao je lider ulogu favorita, ali teže nego što se očekivalo. Mučio se da dođe do gola protiv Šejk Rasela. Pomogli su Bašundara Kinsima domaći igrači. Skrivili su penal na ulasku u poslednjih 10 minuta. Robinjo je stavio loptu na kreč i pogodio. Za petu pobedu Kraljeva u Premijer ligi Bangladeša.

PERSIKAPO TIRA – PERSIK KEDIRI 2:2

(Fudbal, Indonezija 1)

Sjajni Ezeđari je izvukao goste. Fudbaleari Persikapa su bili bolji rival tokom većeg dela susreta. Imali posed, pretili u dvostruko više navrata, ali će morati da se zadovolje bodom. Poveli su već u 23. minutu preko Putre, ali je španski napadač uspeo da iskoristi dve retke prilike i preokrene rezultata. Nije ipak Persik izdržao, domaćin je preko Pušnjakova došao do izjednačenja i boda u 62. minutu.

AL DŽAZIRA – EMIREJTS, 3:2

(Fudbal, UAE 1)

Nastavljaju fudbaleri Al Džazire sa sjajnim rezultatima. Ovoga puta ih je Emirejts dobro uzdrmao, ali su ipak po treći put u sezoni slavili. Poveli su preko Traorea u smiraj prvog poluvremena i sve do 72. minuta na semaforu nije bilo promena, da bi Mabhut duplirao prednost domaće ekipe. Ipak, samo sedam minuta trebalo je gostima da uzvrate preko Gede Gnadua, ali je 120 sekundi kasnije Oliveira vratio dva gola viška Al Džaziri. Ipak, za dramu se pobrinuo Litjeri, koji pogotkom već u 86. minutu vraća goste u meč. Nisu imali snage za novi, pa su na kraju ostali bez bodova. Ekipa iskusnog srpskog štopera Miloša Kosanovića je bez poraza od starta sezone (tri pobede i remi).

AL HALA – AL BUDAIJA 2:1

(Fudbal, Bahrein 1)

Ostaju fudbaleri Al Budaije sa jednim bodom na startu sezone. U trećem kolu su se ponadali, poveli već u drugom minutu, ali su na kraju ostali bez celog plena. Bolnije nije moglo, kako je Al Hala do prve pobede došla pogotkom u osmom minutu nadoknade sa bele tačke...

AL TAVON – AL RAED 3:5

(Fudbal, Saudijska Arabija 1)

Bivši napadač Partizana Leandre Tavamba je nastavio sa sjajnim partijama, ali to ne pomaže Al Tavonu da dođe do pobede. Posle pet kola čeka na prvi skalp u novoj sezoni. Kamerunac daje sve od sebe, večeras je u kanonadi bio dvostruki strelac. Ipak, od osam golova pet je završilo u mreži njegove ekipe. Interesantno da je samo jedan pao u prvom poluvremenu. Gosti su poveli preko El Berkauija u 28. minutu, da bi Tavamba režirao preokret na startu drugog dela igre. Sa dva gola u rasponu od 120 sekundi doneo je prednost svojoj ekipi, koju je već u 57. minutu duplirao doskorašnji napadač Šerifa Luvanor. Činilo se da će Al Tavon konačno trijumfovati, ali je za samo sedam minuta uspeo da ispusti prednost. U periodu od 64. do 71. minuta Al Gamdi, Al Beše i Berkaui (drugi gol) vraćaju prednost Al Raedu, a pobedu u poslednjim trenucima susreta overava Almogren.

DAMK – AL ŠABAB 1:1

(Fudbal, Saudijska Arabija 1)

Revija udaraca sa kreča na stadionu Damaka. Podjednako efikasni su sa bele tačke bili Emilio Zelaja i Ever Banega, ali je Argentinac imao priliku da bude uspešniji. Najpre je u 39. dobio priliku da donese prednost Al Šababu, ali veliki majstor je na opšte iznenađenje nije iskoristio. Dobio je popravni u 73. minutu i konačno pogodio, ali ga je 12. minuta istom metodom poništio Zelaja.

AL VAKRA – AL RAJAN 1:1

(Fudbal, Katar 1)

Slomio je srca domaćim igračima i navijačima Tamim Alabdula, kada je u drugom minutu nadoknade zatresao mrežu. Vodila je Al Vakra golom Al Jazidija od 43. minuta i kada se činilo da će upisati trijumf, sve je palo u vodu. Moraće da se zadovolji bodom. Ko je ipak odigrao keca, može biti zadovoljan samo ako ga je branio u lajvu...

AL AHLI DOHA – AL GARAFA 0.1

(Fudbal, Katar 1)

Ostoa je Al Ahli ponovo bez pobede, dok je Al Garafa vezala i drugi trijumf na startu šampionata. Ovoga puta uz malo sreće i pomoći domaćih fudbalera. Vezista Alabasi je nespretno skrivio penal u 82. minutu i dao idealnu šansu gostima da upišu trijumf. Nije je propustio iskusni Sofijan Hani. Prvi gol za Alžirca u sezoni, posle dve asistencije na otvaranju sezone. Odličan početak bivšeg igrača Anderlehta i moskovskog Spartaka.