TJENĐIN – VUHAN 2:1 (1:0)

(Fudbal, Kina 1)

Prvim trijumfom u sezoni Tjenđin je pobegao sa začelja tabele i tamo gurnuo upravo današnjeg rivala, koji na svoju prvu pobedu još uvek čeka. Domaćin je u prednost stigao u pretposlednjem minutu prvog dela, međutim, gosti su izjednačili već na startu nastavka, da bi Tjenđin ponovo poveo sredinom drugog poluvremena. Pobedonosni gol postigao je Iloki u 69. minutu sa bele tačke, deset minuta nakon što je ušao u igru.

ČANGČUNG – ŠANGAJ ŠENHUA 1:0 (0:0)

(Fudbal, Kina 1)

Ni posle petog kola Čangčun ne zna za poraz, pride na poslednje četiri nije primio ni gol. Za Šenhuu je s druge strane današnji poraz bio prvi u sezoni, a naneo joj ga je Vang Peng u 82. minutu.

ALAJ – ALTIN ASIR 4:5 (1:3)

(Fudbal, AFC kup)

Četiri gola uspeo je da postigne Alaj ovog popodneva, ali i u drugom kolu je ostao praznih ruku. Razlog za to je katastrofalna odbrana. U prvoj rundi je primio četiri, danas još pet golova. Imao je Altin tri gola prednosti već na startu drugog poluvremena, ali se domaćin nije predavao. Doduše, imao je obilatu pomoć gostiju. Fudbaleri Altin Asira su sa dva autogola u razmaku od desetak minuta ulili nadu Alaju da može do izjednačenja, do kojeg je i stigao u 89. minutu, međutim, odbrana još jednom nije izdržala. U nadoknadi je domaćin skrivio jedanaesterac, a Anadurdijev ga realizovao i odneo sva tri boda u Turkmenistan.

DORDOJ – AHAL 0:2 (0:1)

(Fudbal, AFC kup)

Veliki posao je odradio Ahal ovim trijumfom. U grupi sa samo tri tima, turkmenistanski tim posle dve odigrane utakmice ima stopostotan učinak i praktično je već sada obezbedio prolaz u narednu rundu. Gosti su do vođstva stigli autogolom Miščenka u sedmom minutu, a trijumf je potvrdio Tagajev u 78.

KUŽAND – NASAF 0:3 (0:3)

(Fudbal, AFC kup)

Rutinski je Nasaf izašao na kraj sa tadžikistanskim predstavnikom. Kužand je posle prvih 45 minuta imao tri gola zaostatka i već tada je bilo jasno da će gost upisati drugu uzastopnu pobedu u grupi, te sada jedini ima stopostotan učinak. U drugom poluvremenu nije bilo golova.