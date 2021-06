KSINĐANG - SIČUAN 0:5 (0:0)

(Fudbal, Kina 2)

U prvom poluvremenu nije bilo golova, a onda je Sičuan krenuo da niže golove. Pomoglo mu je što je domaćin u 60. minutu ostao sa igračem manje u polju, pa su gosti krenuli to da koriste i da kažnjavaju. Pre crvenog su dali jedan, a posle njega još čak četiri pogotka za ubedljivu pobedu. Ko je igrao dvojku imao je odličnu ideju.

BANGLADEŠ - AVGANISTAN 1:1 (0:0)

(Fudbal, Kvalifikacije za SP)

Na kraju možda i najrealniji ishod, nerešeno. Nije bilo golova u prvih 45 minuta, a prvi je led probio Avganistan golom početkom drugog poluvremena preko Šarifija u 47. minutu. I sve do finiša utakmice nije bilo promena, posle čega je Barman doneo izjednačenje Bangladešu.

TAJLAND - INDONEZIJA 2:2 (1:1)

(Fudbal, Kvalifikacije za SP)

Tajland je odlično počeo utakmicu golom Veravatnodoma u 5. minutu, a Indonezija je našla odgovor u 39. minutu. Slično je bilo i u nastavku. Krejsorn je doneo novu prednost Tajlandu golom u 50. minutu, dok je Dimas poravnao deset minuta kasnije i tako je postavljen konačan rezultat.

UAE - MALEZIJA 4:0 (1:0)

(Fudbal, Kvalifikacije za SP)

Domaćin je do prednosti stigao u 18. minutu i nije bilo promene rezultata sve do finiša utakmice. Tada je Lima bio precizan u 83. minutu, a ona je UAE pogodio još dva puta do kraja utakmice. U 91. minutu precizan je bio Ali Ahmed, a u 92. Lima je postavio konačan rezultat.

INDIJA - KATAR 0:1 (0:1)

(Fudbal, Kvalifikacije za SP)

Na rezultat ove utakmice umnogome je uticao crveni karton Bekea u 17. minutu. Tačnije, tada je dobio drugi žuti, a prvi mu je pokazan u devetom minutu. Do kraja prvog poluvremena Katar je poveo preko Hatima u 33. minutu, a Indija do kraja nije uspela ni do izjednačenja.

PALESTINA - SINGAPUR 4:0 (3:0)

(Fudbal, Kvalifikacije za SP)

U prvom poluvremenu Palestina je stigla do tri pogotka i tu je bilo završeno pitanje pobednika. Prvi gol za Palestinu postigao je Sejam iz penala u 19. minutu, potom je Daba povisio na 2:0, da bi Sejam ponovo sa penala doveo svoj tim do 3:0. Konačan rezultat postigao je Hamed u 85. minutu utakmice.