Šenžen – Šandung, 12.00

(Fudbal, Kina 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Nastavlja se takmičenje u Guangdžouu, u 5. kolu kineskog šampionata gledaćemo jedan od derbija. Sastaju se Šenžen i Šandung, dva pretedenta na sam vrh grupe A. Šandung još uvek ne zna za poraz, samo je protiv Henana „prosuo“ dva boda, dok je Šenžen izgubio od domaćeg Guangdžoua (2:0) i remizirao je sa Kingdaom (0:0). Tradicija kaže da Šandong voli da igra protiv tima na čijoj klupi sada sedi Đordi Krojf. Na poslednjih 10 njihovih susreta videli smo dva remija i čak osam pobeda tima iz Đinana. Zvezda Šandonga je Maruan Felaini, a iskusni Belgijanac je na četiri meča protiv svog narednog protivnika postigao jedan gol. Ove sezone se do sada jednom upisao u strelce.

Nasaf Karši – Alaj Oš, 14.00

(Fudbal, AFC kup)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Utakmica uzbekistanskog Nasafa i kirgistanskog Alaj Oša otvara novu sezonu AFC kupa, azijskog takmičenja koje je u rangu Ligi Evrope. Zbog situacije sa pandemijom koronavirusa svi mečevi Grupe F biće odigrani u tadžikistanskoj prestonici Dušanbeu. Nasaf je loše otvorio sezonu, u domaćem prvenstvu nije pobedio nijednom u prva tri kola, ali je zato sada trijumfovao na tri od poslednje četiri utakmice. Sa druge strane Alaj nije pobedio na poslednja dva meča u šampionatu Kirgistana. Videćemo kako će to da utiče na samopouzdanje igrača. Nasaf i Alaj se nisu sastajali do sada.

AGMK – Bunjodkor, 15.55

(Fudbal, Uzbekistan 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Godinama već Bunjodkor ne uspeva da se umeša u borbu za titulu u Uzbekistanu. Petostruki prvak te zemlje prošle sezone nije uspeo da izbori ni učešće na međunarodnoj sceni, a čini se da navijače očekuje nova razočaravajuća godina. U prethodna četiri kola tim iz Taškenta je pobedio samo jednom, a sada ide na noge AGMK-u, jednom od favorita za tron. Tim za koji igra Jovan Đokić, nekadašnji vezista Javora, pobedio je na poslednja tri meča u prvenstvu. AGMK je trijumfovao na pet od prethodnih šest duela sa Bunjodkorom, računajući i kup takmičenja.

Persepolis – Esteglal, 17.00

(Fudbal, Iran 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Derbi kola u Iranu. U Teherenu se sastaju Persepolis i Esteglal, dva od tri konkurenta za tron. Oni su trenutno drugi i treći na tabeli, lider je Sepahan, ali Persepolis ima meč manje i ukoliko pobedi danas izjednačiće se sa njima. Poslednja tri susreta Persepolisa i Esteglala završena su identičnim rezultatom, 2:2. Jedan od njih je bio u polufinalu Kupa Irana, pa je Esteglal prošao dalje posle penala. Ne računajući tu pobedu, na trijumf protiv velikog rivala čeka od marta 2018. godine, odnosno na poslednjih pet prvenstvenih mečeva nema pozitivan rezultat.

Al Etihad – Al Šabab, 17.50

(Fudbal, Saudijska Arabija 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Može li Al Šabab u finišu prvenstva da popravi formu i da ipak dođe do titule? Dugo je bio prvi na tabeli, ali je u poslednjih pet kola odigrao očajno i osvojio je samo četiri poena. To je Al Hilal iskoristio da ga prestigne, sada ima tri boda više od drugoplasiranog Al Šababa, kojem je naredni rival Al Etihad. Al Šabab je savladao Al Etihad ove sezone sa 1:0, a to je bila tek druga pobeda nad njih u poslednjih pet duela. Na poslednja četiri njihova susreta viđeno je najviše tri pogotka. Vatromet se ne očekuje ni ovog puta.

Al Ain – Al Nasr, 18.20

(Fudbal, Saudijska Arabija 1)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Nije uspeo Al Ain dugo da se zadrži u elitnom fudbalu u Saudijskoj Arabiji. Samo godinu dana je izdržao, vrlo brzo se vraća u niži rang. Još ima matematičku šansu da opstane, ali ako izgubi od Al Nasra, to je kraj. Gosti su veliki favoriti, pobeda im treba da bi ostali u igri za plasman u AFC kup. Dva puta su igrali ove sezone, po jednom u prvenstvu i Kupu Saudijske Arabije, a oba puta je Al Nasr pobedio sa po 3:0. Sami Al Nadži je na oba meča bio strelac, a tu tradiciju će pokušati da nastavi i u petak.