ŠONAN - TOKIO 1:4 (1:3)

(Fudbal, Liga kup Japana)

Veliki preokret Tokija. Iako je izgubio u prvom meču kod kuće (0:1), na strani je razbio rivala. Već posle 41. minuta je bilo jasno da je Šonan u problemu, gosti su stekli tri gola prednosti. Poveli su u 11. minutu preko Leonarda, Dijego je u 35. minutu povisio na 2:0, dok je treći gol bio delo Adailtona. Nadu domaćinu je dao Nakamura pogotkom u 44. minutu, pa se činilo da ćemo gledati neizvesnu završnicu. Ipak, u drugom minutu nadoknde je Adailtom drugim pogotkom otklonio sve dileme.

JOKOHAMA MARINOS - SAPORO 1:3 (0:1)

(Fudbal, Liga kup Japana)

Izvukla je povoljan rezultat Jokohama na gostovanju, ali je na svom terenu potpuno potonula. Igrao se sedmi minut kada su gosti stigli do prednosti i to autugolom Hatanake. Do odmora nije bilo promena, da bi posle šest minuta igre u drugom delu Saporo stigao i do dva gola prednosti. Vratio je nadu domaćinu Mizunuma u 61. minutu, samo da bi mu je Janagi oduzeo 26 minuta kasnije. Saporo ide dalje.

URAVA - VISEL KOBE 2:2 (2:1)

(Fudbal, Liga kup Japana)

Slavila je Urava na gostovanju, a u drugom meču je bilo očekivano neizvesno do samog kraja. Domaćin je posle trijumfa na strani u prvom duelu poveo preko Koizumija u 16. minutu, da bi Daglas vratio nadu Visel Kobeu samo šest minuta kasnije. Junker je pogodio i trećem minutu nadoknade prvog dela igre, pa je Urava otišla na odmor sa golom prednosti u drugom susretu i dva u dvomeču. Andreas Inijesta je postigao pogodak u 77. minutu i najavio dramatičan finiš meča, ali su fudbaleri Urave izdržali i tako obezbedili prolaz u drugu fazu zahvaljujući pobedi na strani.

GJEONGNAM - GIMČEON 1:2 (0:0)

(Fudbal, Južna Koreja 2)

Zakuvalo se u samom finišu susreta, Gimčeon je stigao do prednosti preko Jong Đuna u 86. minutu, da bi u 90. Đu Tae poravnao rezultat. Kada se činilo da će rivali sa susednih pozicija na tabeli podeliti plen i da im se situacija neće promeniti, Đae Hi postiže pogodak u drugom minutu nadoknade i donosi pobedu gostujućoj ekipi. Tako je Gimčeon pobegao na tri boda Gjenogamu i ostavio ga na šestom mestu, a pritom je skočio na četvrtu poziciju, koja vodi u plej-of za plasman u najviši rang.

OMIJA - TOČIGI 1:1 (1:1)

(Fudbal, Japan 2)

Bivši napadač niškog Radničkog Nermin Haskić je zbog slabe forme ostao na klupi, ali ni to nije preterano pomoglo Omiji. Ušao je u 80. minutu i ostao na četiri postignuta pogotka ove sezone, rezultat se nije menjao. Povela je njegova ekipa već u petom minutu, Norvežanin Lajab je dao nadu domaćinu da konačno može do trijumfa. Ipak, ostaje da je Omija poslednju pobedu upisala jpš u martu, jer je Jano doneo bod gostima pogotkom u 40. minutu.

RJUKJU - KITAKJUŠU 3:0 (1:0)

(Fudbal, Japan 2)

Prva pobeda Rjukjua nad Kitakjušuom posle gotovo tri godine i to u najboljem mogućem trenutku. Posle samo boda osvojenog u poslednja tri kola, današnjim trijumfom Rjukju je uhvatio priključak sa vodećim ekipama i nastavio borbu za plasman u elitni rang. Na samo je bod od vodećih ekipa Kjotoa i Ivate, ponajviše zahvaljujući dvostrukom strelcu Kazami. Pogodio je mrežu gostiju u 28. i 62. minutu, a sve dileme o pitanju pobednika otklonio je Šimicu 10 minuta nakon Kazaminog drugog pogotka. Takahaši je imao idealnu priliku da vrati nadu gostujućem sastavu, ali je u 82. minutu promašio penal.