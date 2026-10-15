Baba kao deda

Zasad – skromnom.

Samo u dvomeču sa Hetafeom, kada je maltene tek došao i stekao pravo igranja (nije na vreme registrovan za duele sa Tobolom), momak iz Gane je nagoveštavao da bi mogao da bude Saša Zdjelar iz prvog mandata ili dostojna zamena za Vanju Dragojevića posle selidbe doskorašnjeg kapitena u Glazgov Rendžers. Tada je publika mogla da vidi zbog čega je doveden, jer je dejstvovao kao pravi osigurač na sredini terena, kupio lopte kao Pekmen, elegantno ih iznosio i delovalo je da bi mogao da bude pojačanje.

U ovom trenutku, mesec i po dana posle okončanja kvalifikacija za Ligu konferencije, to za Babu ne može da se konstatuje. Staro je i nepisano pravilo da se o novajlijama u klubu potanko priča najpre u januaru, a da se ocenjuju u junu, međutim, prolazno vreme Afrikanca koji je trebalo da pravi razliku u korist Partizana je loše.

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Ilić mu zasad veruje, jer je sve utakmice otkako je došao počeo, izuzev one u Lučanima, kada je stručni štab, između dva duela sa Špancima, značajno rotirao tim. To poverenje se polako kruni. Nije samo zbog činjenice da je zamenjen na večitom derbiju, te u Surdulici i sada protiv Novog Pazara, jednostavno, Baba igra sporo. Ili, sporije u odnosu na zahteve stručnog štaba.

Prvo, kao stranac mora da pravi razliku. A to ne čini. Drugo, kao igrač koji je sakupio više od 200 utakmica u zemlji aktuelnog evropskog i svetskog prvaka trebalo bi da „hapsi“ protivnike po terenima Mozzart Bet Superlige. Ni tu se nije proslavio. Treće, u najboljim je godinama, ima ih 30 i kada će, ako ne sada? Četvrto, došao je iz „pune“ sezone, nije gubio ritam i zato se u „Zemunelu“ pitaju šta se u međuvremenu desilo. Motorički, Idrisu ne pruža ono što Ilić želi, kasni u reakcijama, gubi duele i to je razlog što se Saša polako razočarava u njega, jer legendarnom „broju 22” nije baš najjasnije kako fudbaler takve biografije nije u stanju da demonstrira zašto je doveden. U pojedinim situacijama njegove reakcije priliče veteranu i više odgovaraju njegovom prezimenu. I posle se u Humskoj pitaju što protivnici daju golove ili lako dolaze u situacije da ih postignu.

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Partizanu je potreban Idrisu Baba iz Majorke ili Almerije. Ovaj u crno-belom dresu izgleda kao da je možda potcenio takmičenje, možda se utopio u letargiju tima, a prateći stari postulat „igraš kako treniraš“, možda nije u stanju da pruži ono što publika od njega očekuje.

Na nedeljnom gostovanju u Pančevu Idrisu Baba će izvesno biti starter, verovatno zajedno sa Aleksom Zekovićem, međutim, ako se protiv Železničara ne popravi, zar stvarno neko misli da ima obezbeđeno mesto u prvih 11?

Kao jedino Demba Sek. Njega niko ne dira kako god da igra.