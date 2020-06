Bajern gazi, konkurenti se sami sapliću: Flikova "furija" protutnjala Leverkuzenom, Paderborn šokirao Lajpcig u 92. minutu (VIDEO)

Kada naspram sebe imate tako surovog protivnika kao što je minhenski Bajern onda morate da pronađete način da izbegdnete njegovu motivaciju na terenu. U tome nije uspeo Bajer iz Leverkuzena, koji je poveo u devetom minutu preko Alarija i praktično naterao ekipu Hansija Flika da pre vremena upali motore i pregazi nekadašnjeg konkurenta za titulu - 4:1 (3:1).

Bavarci su se ovim slavljem dodatno približili jubilarnoj 30. šampionskoj tituli, pošto je bez dva boda u okršaju sa Paderbornom ostao Lajpcig (1:1), koji za liderom sada zaostaje čak 11 bodova.

Bajernova odbrana je u tom devetom minutu upravo uhvaćena na spavanju. Poslednja linija gostiju je kasnila sa pravljenjem ofsajd zamke, pa je to iskoristio Lukas Alario i nakon dodavanja Baumgartlingera matirao Manuela Nojera. To je praktično bio jedni propust gostujuće odbrane, dok je sa druge strane ubrzo uspostavljena dominacija, koja je postepeno pretapana u rezultat. Levrkuzen je u ovom meču bio lišen pomoći povređenog Kaja Haverca, ali je veliko pitanje da li bi to nešto bitnijhe promenilo na terenu.

Flikov tim je prvo uspostavio kontrolu na sredini terena, a onda na krilima Leona Gorecke stigao do brzog preokreta. Odlični vezista je prvo na sjajan način pronašao Komana u 27. minutu, a potom je i sam u 42. doneo vođstvo gostima. Da neće biti nikakve dileme kada je u pitanju pobednik utakmice bilo je jasno u 45. minutu. Džošua Kimiuh je dubinskom asistencijom pronašao nezaustavljivog Serža Gnabrija, koji se postarao da bavarski gigant na odmor ode sa dva gola prednosti.

Gosti su drugo poluvreme odradili praktično sa pola gasa. To im je omogućio pogodak Roberta Levandovskog u 66. minutu. Fantastičnom Poljaku ovo je bio 30. gol u Bundesligi ove sezone, ukupno 44 na 38 mečeva u svim takmičenjima, a prethodila mu je još jedna u nizu majstorija Tomasa Milera. Legendarni igrač Bajerna još jednom je na delu pokazao da je fudbal jednostavna igra kada je igraju takvi majstori.

VIRC NAJMLAĐI STRELAC U ISTORIJI BUNDESLIGE

Leverkzen se u finišu utakmice postarao da ublaži težak poraz i časno napusti Baj Arenu. Za to je bio zaslužan supertalentovani Florijan Virc u poslednjim trenucima utakmice. Mladi vezista je ušao u istoriju, pošto je postao najmlađi strelac u istoriji Bundeslige sa 17 godina i 34. dana. On je na večnoj listi prestigao Nurija Sahina, Julijana Drakslera, Tima Vernera i Kristijana Pulišića, koji su imali nepunih 18 godina kada su postizali golove u elitnom rangu nemačkog fudbala.

Lajpcig je platio danak nesmotrenosti Dajoa Upamekana. Francuski defanzivac je pri vođstvu svog tima u 43. minutu očigledno potisnuo činjenicu da već ima žuti karton, pa je posle jednog "jačeg" duela demonstrativno šutnuo loptu u aut, pa je sudija Ajtekin izvadio drugi žuti karton i poslao ga u svlačionicu.

Delovalo je da će ekipa Julijana Nagelsmana ipak uspeti da odbrani vođstvo, ali nije uspela. Kapiten Paderborna Kristijan Štrodik se odlično snašao nakon odbijene lopte poslao loptu u protivničku mrežu. Taj pogodak je u potpunosti poništio onaj koji nje u 27. minutu za domaćina postigao Patrik Šik.

Bez evropskih ambicija je čini se i definitivno ostao Ajntraht, koji je nakon dve vezane prvenstvene pobede ponovo uprskao stvar na svom terenu. Dragocene bodve sa Komercbank Arene odneo je Majnc (2:0) golovima Nikatea i Kunde Malonga.

U redovima ekipe Adija Hitera čitav meč na terenu je proveo Filip Kostić, dok je u drugom poluvremenu na teren ušao Mijat Gaćinović.

Velika uzbuđenja su viđena u Dizeldorfu, gde je Hofenhajm uspeo da preokrene rezultat sa igračem manje, ali je domaćin u 76. minutu prekoi Heningsa postavio konačan rezulta (2:2).

BUNDESLIGA - 30. KOLO

Petak

Frajburg – Menhengladbah 1:0 (0:0)

/Petersen 58/

Subota

Ajntraht - Majnc 0:2 (0:1)

/Nikate 43, Kunde Malong 77/

Leverkuzen - Bajern 2:4 (1:3)

/Alario 10, Virc 89 - Koman 27, Gorecka 42, Gnabri 45, Levandovski 66/

Fortuna Diseldorf - Hofenhajm 2:2 (1:1)

/Henings 5, 76 - Dabur 16, Zuber 61/

RB Lajpcig - Paderborn 1:1 (1:0)

/Šik 27 - Štrodik 90+2/

18.30: (1,38) Dortmund (5,00) Herta (7,75)

Nedelja

13.30: (3,30) Verder (3,40) Volfzburg (2,20)

15.30: (2,50) Union Berlin (3,20) Šalke (2,95)

18.00: (2,70) Augzburg (3,25) Keln (2,65)

