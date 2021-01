Vratio se Daglas Kosta u redove minhenskog Bajerna u smiraj prethodnog prelaznog rokа. Bavarci su ostali bez Ivana Perišića i bila im je potrebna zamena, pa je izbor pao na bivšeg igrača koji je ostao bez mesta u Juventusu. Samo 604 provedenih minuta na terenu kasnije, rastanak sa nemačkim šampionom postao je neminovnost.

Prvi put je 30-godišnji Brazilac na "Alijanc Arenu" stigao leta 2015. godine, platili su ga Bavarci tada 30.000.000 evra Šahtjoru. Tri sezone kasnije je otišao u Juventus, ekipa iz Minhena je pritom zaradila 10.000.000 evra više nego što je potrošila za njegove usluge. Dolaskom Andree Pirla, postao je višak u Torinu, pa se vratio u Nemačku na pozajmicu, ali je sada jasno da ga Nemci neće otkupiti.

Od kako se vratio uz Bavarsku upisao je devet nastupa u Bundesligi (jedan gol i jedna asistencija), šest u Ligi šampiona (dve asistencije) i dva u Kupu, sve ukupno je proveo 604 minuta na terenu, koliko je dres Bajerna ove sezone nosio i 17-godišnji Džamal Musijala. Hans Diter Flik ga nije ni poveo na meč sa Kilom u Kupu, iako je imao devet mesta na klupi, a izjava nemačkog stručnjaka posle utakmice jasno ukazuje da se na Kostu ne računa previše u klubu.

"Imamo puno zdravih i vrhunskih igrača. Moramo da napravimo izbor, dobro je što je tako", Flikova je izjava koja ne uliva nadu da bi Brazilac mogao da dobija veću minutažu u nastavku sezone.

Gazeta delo Sport prenosi i da su Bavarci odlučili da ne otkupe njegov ugovor od Stare dame, a čak postoji mogućnost da se dve strane rastanu i u januaru. Problem je ipak u tome što ni u Torinu nema mesta za hitronogo desno krilo, ali i činjenici da Brazilac zarađuje 6.000.000 evra godišnje. Postoji određeno interesovanje iz Premijer lige (Vulverhempton i Mančester junajted su svojevremeno bili zainteresovani), kao i iz španske Primere, gde bi Bjankoneri mogli da ga pošalju na novu pozajmicu, ali je pitanje da li je neko voljan da plati Kosti 3.000.000 evra do kraja sezone. Iskusni brazilski fudbaler ove sezone ima mogućnost da ponese dres i trećeg kluba, iako to nije bio slučaj ranijih godina. FIFA je preporučila da se za tekuću sezonu to pravilo izmeni (zbog problema koje je izazvala pandemije virusa korona) pa igrači mogu da nastupaju u zvaničnim mečevima za čak tri kluba.

Juventusu je bitno da Kosta igra do kraja sezone, jer planira da ga proda po završetku iste, a jasno je da će mu vrednost značajno opasti ukoliko bude nastavio da sedi na klupi Bajerna. Brazilac ima ugovor sa Starom damom do leta 2022. godine, pa će na leto ući u poslednju godinu saradnje sa prvakom Italije, što će mu dodatno oboriti vrednost na tržištu. Juve je u nezgodnoj situaciji. Videćemo da li mogu da pronađu rešenje do kraja zimske pijace, da li mogu da pronađu klub koji bi pružio ozbiljnu šansu Daglasu Kosti i pritom mu do kraja sezone platio 3.000.000 evra. Jasno je da bivši igrač Šahtjora ima šta da ponudi, mogao bi da predstavlja pojačanje za brojne ekipe, ali sa njegovom platom mogu da se nose samo bogatiji evropski klubovi koji mu potencijalno ne bi ponudili zadovoljavajuću minutažu.

