Bajern ostao i bez četvrtog startera pred derbi LŠ, koeficijent na Arsenal preko 3,00
Vreme čitanja: 2min | sre. 21.10.26. | 17:06
Jozui Kimihu preminuo otac i večeras neće biti u konkurenciji za derbi Lige šampiona
Dugo iščekivan derbi drugog dana treće runde Lige šampiona Bajern Minhen dočekuje ozbiljno oslabljen. Na vest da protiv Arsenala neće igrati suspendovani Majkl Olise (24) (dobio crveni karton u Stavangeru), početkom nedelje nadovezali su se negativni izveštaji lekara po pitanju stanja povreda Džamala Musijale (23) i Manuela Nojera (40), da bi tokom prepodneva definitivno otpao i zamenik kapitena Jozua Kimih (31).
Kako su preneli nemački mediji, iskusnom vezisti iznenada je preminuo 57-godišnji otac, usled čega ga je klub oslobodio svih obaveza.
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Umesto Kimiha u startnih 11 - u paru sa Aleksandrom Pavlovićem (22) u srcu terena - zaigraće najverovatnije Tom Bišof (21), na poziciji iza Harija Kejna (33) treba očekivati Serža Gnabrija (31) ili Ismaela Saibarija (25), dok će na desno krilo, umesto Olisea, gotovo sigurno mlađani Lenart Karl (18).
I pored svega Bavarci ostaju blagi favoriti. Koeficijent u MOZZART kladionicama iznosi 2,30 - na Arsenal je 3,05).
Što se tiče ekipe iz Londona, ni ona neće u najjačem sastavu biti u Minhenu. Mikel Arteta ne može da računa na Hristos Colisa, Pjera Inkapijea i Vilijama Salibu.
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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao
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LIGA ŠAMPIONA, 3. KOLO
Utorak
Fenerbahče - Slavija Prag 2:2 (2:1)
/Ajdin 4, Grinvud 11 - Provod 15, Kačor 90/
Sabah - Borusija Dortmund 1:2 (1:1)
/Mekarti 39 - Girasi 10, 53/
Pari Sen Žermen - Barselona 4:2 (1:0)
/Due 38, Ernandez 72, Vitinja 81, Ruiz 86 - Espart 55, Jamal 79/
Liverpul - Viljareal 4:3 (2:2)
/Makalister 36, 66 Arauho 45+2, Virc 69 - Mikautadze 4, Kardona 29, Oluvaseji 87/
Mančester Siti - AEK 5:1 (2:0)
/Anderson 12, Foden 34, 65, 76, Šerki 57 - Pilos 52/
Štutgart - Atletiko Madrid 1:1 (1:0)
/Leveling 36 - Alvarez 47/
Roma - Slovan Bratislava 4:0 (2:0)
/Ermoso 21, Molina 39, Pisili 52, Malen 56p/
Porto - PSV 0:1 (0:0)
/Til 57/
Napoli - Bode Glimt 4:3 (2:1)
/Politano 1, Mektomini 41, 75, Bjortuft ag 89 - Hauge 27, Helmersen 63, Fet 90+4/
Sreda
18.45: (2,15) Lil (3,50) Galatasaraj (3,30) MOZZART RELAX
18.45: (2,35) Komo (3,50) Mančester Junajted (2,95)
21.00: (1,20) Aston Vila (7,25) Viking (12,0) MOZZART RELAX
21.00: (2,10) Bajern Minhen (3,90) Arsenal (3,20)
21.00: (2,00) Klub Briž (3,60) Lens (3,60)
21.00: (1,20) Inter (7,25) Šahtjor (12,0) MOZZART RELAX
21.00: (1,17) Sporting (8,00) LASK (14,0) MOZZART RELAX
21.00: (1,57) Betis (4,10) Fajenord (5,80)
21.00: (1,25) Real Madrid (7,00) Lajpcig (9,00) MOZZART RELAX
*** kvote su podložne promenama