Bajern ostao i bez četvrtog startera pred derbi LŠ, koeficijent na Arsenal preko 3,00

Umesto Kimiha u startnih 11 - u paru sa Aleksandrom Pavlovićem (22) u srcu terena - zaigraće najverovatnije Tom Bišof (21), na poziciji iza Harija Kejna (33) treba očekivati Serža Gnabrija (31) ili Ismaela Saibarija (25), dok će na desno krilo, umesto Olisea, gotovo sigurno mlađani Lenart Karl (18).

I pored svega Bavarci ostaju blagi favoriti. Koeficijent u MOZZART kladionicama iznosi 2,30 - na Arsenal je 3,05).

Što se tiče ekipe iz Londona, ni ona neće u najjačem sastavu biti u Minhenu. Mikel Arteta ne može da računa na Hristos Colisa, Pjera Inkapijea i Vilijama Salibu.

⏳⏳⏳

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

⏳⏳⏳

LIGA ŠAMPIONA, 3. KOLO

Utorak

Fenerbahče - Slavija Prag 2:2 (2:1)

/Ajdin 4, Grinvud 11 - Provod 15, Kačor 90/

Sabah - Borusija Dortmund 1:2 (1:1)

/Mekarti 39 - Girasi 10, 53/

Pari Sen Žermen - Barselona 4:2 (1:0)

/Due 38, Ernandez 72, Vitinja 81, Ruiz 86 - Espart 55, Jamal 79/

Liverpul - Viljareal 4:3 (2:2)

/Makalister 36, 66 Arauho 45+2, Virc 69 - Mikautadze 4, Kardona 29, Oluvaseji 87/

Mančester Siti - AEK 5:1 (2:0)

/Anderson 12, Foden 34, 65, 76, Šerki 57 - Pilos 52/

Štutgart - Atletiko Madrid 1:1 (1:0)

/Leveling 36 - Alvarez 47/

Roma - Slovan Bratislava 4:0 (2:0)

/Ermoso 21, Molina 39, Pisili 52, Malen 56p/

Porto - PSV 0:1 (0:0)

/Til 57/

Napoli - Bode Glimt 4:3 (2:1)

/Politano 1, Mektomini 41, 75, Bjortuft ag 89 - Hauge 27, Helmersen 63, Fet 90+4/

Sreda

18.45: (2,15) Lil (3,50) Galatasaraj (3,30) MOZZART RELAX

18.45: (2,35) Komo (3,50) Mančester Junajted (2,95)

21.00: (1,20) Aston Vila (7,25) Viking (12,0) MOZZART RELAX

21.00: (2,10) Bajern Minhen (3,90) Arsenal (3,20)

21.00: (2,00) Klub Briž (3,60) Lens (3,60)

21.00: (1,20) Inter (7,25) Šahtjor (12,0) MOZZART RELAX

21.00: (1,17) Sporting (8,00) LASK (14,0) MOZZART RELAX

21.00: (1,57) Betis (4,10) Fajenord (5,80)

21.00: (1,25) Real Madrid (7,00) Lajpcig (9,00) MOZZART RELAX

*** kvote su podložne promenama