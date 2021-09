Kao jedan od najstabilnijih sportskih kolektiva (ako ne i najstabilniji) Bajern sebi često daje za pravo da kritikuje konkurenciju. Na meti njegovih bivših ili sadašnjih čelnika često su se zbog astronomskih, mahom nerezonskih ulaganja, nalazili Pari Sen Žermen i većina engleskih klubova, da bi Uli Henes uoči starta nove sezone u Ligi šampiona na listu klubova "neodgovornog finansijskog poslovanja" dodao i Bajernovog narednog rivala - Barselonu.

Podsetimo, katalonski velikan zapao je u nezapamćene dugove (preko milijardu evra) usled čega je morao da se odrekne Lionela Mesija i još nekih skupo plaćenih zvezda, pa posle mnogo godina nije u grupi najvećih favorita za osvajanje evropske titule.

Prema rečima bivšeg predsednika kluba iz Minhena to što se Barsa neće boriti za "ušatog" najmanji je problem, jer da posluje u Nemačkoj...

"Da je Barselona nemački klub njen slučaj dospeo bi pred stečajnog sudiju! Taj klub je potpuno švorc i više nikome ne može da bude uzor. Sećam se da mi je David Alaba nedavno rekao kako bi voleo da ode i igra za Barselonu. Pitao sam ga: A sa kim ćeš tamo da pregovaraš? Sa predsednikom kluba ili sa stečajnim upravnikom? To što su radili nije u redu. Da, ja sam takođe često bio za to da se ide do krajnjih finansijskih granica, ali sve dok imam pokriće, dok mogu da refinansiram troškove. Kada vidite da je to nemoguće onda treba da kažete NE! Možda neću da osvojim Ligu šampiona, međutim neću ni da se zadužujem".

Henes je prokomentarisao i sve češće odlaske velikih zvezda iz Španije. Posle Kristijana Ronalda kofere su spakovali Mesi i Serhio Ramos.

"To su sve igrači koji više neće biti u top formi, na onom starom nivou. Ili makar neće biti još mnogo vremena. A onda će fudbal početi iznova da se razvija, da stvara nove asove. Bajern će biti jak i u toj novoj eri, s istom filozofijom - bez nerezonskog poslovanja".

Bavarcima se mnogi dive na savršenom balansu između potrošnje i zarade. I dalje se prepričava kako je rekordni nemački šampion 16 godina pre roka isplatio bankama kredite uzete za izgradđu Alijanc arene, a posebno impresionira što uz odgovorno poslovanje dolaze i vrhunski rezultati. U poslednjih osam godina u Minhen su stigle dve titule prvaka Evrope.

Pa ako neko ima pravo da prigovori onda je to Bajern. Zar ne?

"Bajern je bio klub za uzor svima pre pandemije. Malo ko je razumeo naše uspehe koji nam nisu doneli nikakve ekonomske poteškoće. U poslednje dve godine sve je mnogo teže. Bez navijača godišnje gubimo između 80 i 100 miliona evra. To je strašno veliki novac. Iz tog razloga naš račun sa fiksnim depozitom, koji je nekada bio zaista ogroman, sada se istopio. Novca i dalje imamo, ali ako se ovako nastavi biće mnogo teško", zaključio je Henes.

Gledajući poslednjih deset godina Barselona je na pojačanja potrošila skoro 700.000.000 evra više od Bajerna, ali je dosta više i prihodovala od prodaje, pa su Nemci u balansu tek stotinak miliona evra bolji. Ozbiljnu razliku između ova dva kluba, međutim, činile su plate, pošto je Bajern samo za Mesijevu bruto zaradu (poslednje procene govorile su kako Katalonci na Argentinca godišnje troše oko 100.000.000 sa porezima i taksama)mogao da isplati 60 odsto ukupne zarade svojih startnih 11 na godišnjem nivou?!