Bajernu teže sa Majncom nego sa Barselonom, ali jesenja kruna je obezbeđena (VIDEO)

Dortmund kiksa, Bajern odmiče. Jednostavno, Bavarci ovakve poklone oberučke prihvataju. Mada su se žestoko namučili protiv neugodnog Majnca - čak se može reći da im je bilo daleko teže nego protiv Barselone u Ligi šampiona - momci Julijana Nagelsmana uspeli su da preokrenu minus iz prvog poluvremena 2:1 (0:1) i pobegnu najvećem rivalu na plus šest. Borusija je dugo gubila u Bohumu, na kraju uspela da iščupa bod (1:1), međutim to joj nije bilo dovoljno da odloži Bajernovo slavlje povodom jesenjih počasti.

Do zimske pauze preostala su još dve runde, međutim kako tim iz Minhena ima daleko bolju gol razliku jasno je da ni dva poraza ne mogu da mu ugroze prvo mesto na polusezoni.

Šampion Nemačke ima puno problema s povredama. Najnovije ime u ambulanti je Leon Gorecka, a ni Serž Gnabri nije u potpusti spreman. Vidno je bilo da su Bavarci emotivno ispražnjeni posle meča sa Barsom, veći deo meča odigralui su "u leru", moglo je to skupo da ih košta, no na kraju je ipak prevagnuo individualni kvalitet.

Izjednačenje je stiglo na vreme, već u uvodnim minutima drugog dela (Kingsli Koman), dok je za preokret i tri boda u 74. minutu veoma lepo pogodio mlađani Džamal Muisijala. Posebno dopadljiva bila je finta u prijemu lopte. Sve ostalo - rutina.

A Bohum naših Erhana Mašovića i Miloša Pantovića (obojica u startnoj postavi) nastavio je da niže odlične rezultate. Večerašnji remi sa Dortmundom svakako je najveći uspeh ovog tima od povratka u elitu.

Iskoristili su domaći veliki kiks golmana Georga Kobela i nespretan start za jedanaesterac (pogodio Sebastijan Polter), došli do prednosti koju su dugo čuvali, međutim nisu uspeli i da je sačuvaju do kraja. Borusija je stigla do 1:1 četiri minuta pre kraja - lepo je za rezervistu Julijana Branta ubacio Erling Haland i tu spasa nije bilo.

Dortmund je najveću pritisak vršio u prvih dvadesetak minuta drugog dela. Mnogo šansi bilo je u tom periodu. Uspeli su gosti i gol da postignu, ali VAR ga je poništio jer je Džud Belingem bio u ofsajdu i ometao golmana Rimana prilikom šuta Marijusa Volfa koji je završio u mreži.

Još jedan debakl doživela je Borusija iz Menhengladbaha. Posle 1:4 u Kelnu i 0:6 protiv Frajburga proteklog vikenda, sada 1:4 u Lajpcigu na debiju Domenika Tedeska. Smena Džesija Marša očito je razmrdala Bikove (slavili su i u Ligi šampiona protiv Mančester Sitija) i u tom pravcu već od sutra razmišljaće i u Menhengladbahu, pošto je Adi Hiter potpuno pogubio konce. Na tri poslednja meča čak 14 primljenih golova i samo četiri boda od zone ispadanja.

U razmaku od desetak minuta Gladbah je primio dva gola. Bilo je jasno već polovinom prvog poluvremena da Ždrepci psihološki nisu spremni, da se nisu zalečili od sramote protiv Frajburga. Anhelinjo je prvo sjajano ubacio iz slobodnjaka pravo na glavu Joška Gvardiola, a onda lepo proigrao i Andrea Silvu.

Konsolidovali su se gosti malo na pauzi, ali nedovoljno da bi ozbiljnije ugrozili Lajpcig čiju je pobedu potvrdio fantastični Kristofer Enkunku u sudijskoj nadoknadi - prvo golom, pa onda asistencijom.

Uzbudljivo je bilo u Frajburgu gde je domaćin gubio (David Raum), stigao do izjednačenja (Niko Šloterbek), onda promašio penal za preokret (Vinčenco Grifo), pa izgubio pogotkom u četvrtom minutu sudijske nadoknade. U junaka Hofenhajma izrastao je mladi defanzivac Kris Ričards.

Do veoma važnih bodova u borbi za goli život došla je Herta, a u taj trijumf novi gol ugradio je reprezentativac Crne Gore Stevan Jovetić, potvrdivši još jednom kakva je klasa kad je zdrav i potpuno spreman.

BUNDESLIGA – 15. KOLO

Petak

Keln - Augzburg 0:2 (0:0)

/Han 72, Dorš 88/

Subota

Bajern - Majnc 2:1 (0:1)

/Koman 53, Musijala 74 - Onisivo 22/

Bohum - Dortmund 1:1 (1:0)

/Polter 40pen - Brant 86/

Frajburg - Hofenhajm 1:2 (1:1)

/Šloterbek 21 - Raum 3, Ričards 90+4/

Herta - Bilefeld 2:0 (0:0)

/Jovetić 53, Zelke 90+5/

RB Lajpcig - Menhnegladbah 4:1 (2:0)

/Gvardiol 21, Silva 33, Enkunku 90+1, Henrihs 90+4 - Bensebajni 88/

18.30: (1,95) Volfzburg (3,50) Štutgart (4,40)

Nedelja

15.30: (5,50) Grojter Firt (3,90) Union Berlin (1,70)

17.30: (3,45) Ajntraht Frankfurt (3,50) Bajer Leverkuzen (2,20)

***Kvote su podložne promenama