Bajeru prija "španska pilula", Frajburg zna kako se ne gubi

Ako se tome doda podatak da je tim u seriji od četiri uzastopne pobede i da ima pet pobeda i remi na poslednjih šest utakmica, sve je jasno. Mada, u goste im dolazi jedan od tri neporažena tima u Bundesligi.

Frajburg je po tome još neverovatniji. Ima osam pobeda i remi na devet mečeva u svim takmičenjima. Pobedili su pre nekoliko dana kod kuće Jablonec sa 3:2 u Ligi konferencije i tako nastavili sa dobrim partijama od starta sezone.

Ipak, ono što je zanimljivo, a vezano je za Leverkuzen, je ta očigledna "hispanizacija". Poznato je šta je uradio Ćabi Alonso pre dve godine kada je neporažen stigao do titule i kupa u Nemačkoj. Ali, to je očigledno bio samo početak.

15.30: (1,68) Bajer Leverkuzen (4,35) Frajburg (4,60) MOZZART RELAX

Čini se da su čelni ljudi kluba iz Leverkuzena prepoznali trend, pa čine sve ne bi li magiju sa španskih terena, iz zemlje aktuelnih svetskih prvaka, preneli i u svoje dvorište.

Otuda sub letos angažovali za ternera Španca Karlesa Martineza Novelja, a na meču sa Lehom u timu su bila i tri španska fudbalera, Lukas Vaskez, Migel Gutjerez i Aleks Garsija. Kada se njima doda i Argentinac Jezekijel Fernandez, pa i štoper Fakundo Medina, koji bi trebalo da zaigra danas, jasno je da bezmalo pola startnog tima priča španski. I to nije slučajno, jer je i izvršni direktor kluba, takođe Španac, Fernando Karo.

Iako je engleski jezik kojim se uz nemački zvanično priča u svlačionici Bajerna, svima u klubu je ponuđeno i učenje španskog. Čitav stručni tim, uz Karlosa Martineza je španski - njegovih petorica pomoćnika su Pol Garsija, Serđi Runhe, Migel Anhel Kampos, Samjuel Lopez i Igor Labijen.

Direktor Farmaceuta Simon Rolfs kaže da su u klubu prepoznali dominaciju španskog u fudbalu i da su svesno povukli poteze u smeru uvođenju važnih elemenata u igru Bajera.

"Španski fudbal je promenio sport u celini. Ne samo na klupskom nivou, već i na nacionalnom. Otuda, želeo sam da mnoge elemente iz španskog fudbala i kulture uvedem u Bajer. Pre svega jer nam odgovara taj ofanzivan stil igre", kaže Rolfs.

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Trener Karles Martinez je taj koji treba da napravi taj španski stil igre i čini mu se da mu prilično uspeva.

"Mislim da smo u dobroj formi. Kao da sve više pronalazimo taj željeni ritam igre. Polako počinjem da vidim to što želimo, ravnotežu između poseda i vertikalne igre, igranje iznutra i po strani, napadanje u svakoj fazi utakmice", kaže trener Bajera.

Prosek osvojenih bodova po meču na osam utakmica otkako je na kormilu je 2,29, što je odlično. Međutim, sada ima zadatak da pobedi tim koji još ne zna šta je poraz.

"Pred nama je važan meč protiv vrlo dobrog protivnika. Moramo dalje da napredujemo. Ako pobedimo, biće to zaista dobra stvar, ali ako rezultat ne bude dobar, ne smemo spustiti glave, već gledati unapred", dodao je Martinez.

Njegov kolega sa klupe Frajburga, Julijan Šuster, ima još više razloga za zadovoljstvo. Mada je i u pobedi nad Jablonecom (3:2), u jubilarnom 100. meču na klupi Frajburga, našao razloga da pomalo bude zabrinut.

"Mislim da smo primili previše golova. Imali su malo šansi, a dali dva gola. Dva je previše. Ko zna, možda ovo nije bilo tako loše, jer smo i pored toga uspeli da pobedimo. Detalji su ti koji su važni, ovakve utakmice želimo da iskoristimo da naučimo i napredujemo", poručio je Šuster.

Iskusni Vinćenco Grifo (33) postigao je prelep gol iz slobodnog udarca, a za mesto u timu takmiči se sa Derijem Šerhantom. Iskoristio je svoju šansu jer je Šerhant odsustvovao zbog povrede, ali sada želi da ostavi dobar utisak i protiv Bajera.

"Deri je bio bolji u poslednje vreme, ali moram strpljivo da čekam šansu i nametnem se. Uživam da igram fudbal i to je najvažnije. Kada imate tu glad i kada uživate, dešavaju se ovakve večeri kada date i namestite gol. Nadam se da će biti još toga", poručio je Grifo.

BUNDESLIGA, 6. KOLO

Petak

Ajntraht - Keln 1:0 (0:0)

/Ebnutalib 77/

Subota

Verder - Paderborn 2:2 (0:2)

/Filkrug 59, 65pen - Marino 18, Tiges 30/

Union Berlin - Borusija Dortmund 0:0

Elverzberg - Augzburg 4:3 (3:1)

/Petkov 4, Ginter 7, Ror 28, Šmal 89 - Rider 45+9, Gregorič 76pen, Komur 90/

Šalke - Majnc 0:1 (0:1)

/Tic 24/

Hamburger - Štutgart 1:0 (0:0)

/Muhajm 88/

Bajern Minhen - RB Lajpcig 6:1 (3:0)

/Dijaz 12, 47, 69, Pavlović 26, Olise 34, Kejn 52 - Maksimović 90+1/

Nedelja

15.30: (1,68) Bajer Leverkuzen (4,35) Frajburg (4,60) MOZZART RELAX

17.30: (3,05) Borusija M. (3,60) Hofenhajm (2,25) MOZZART RELAX

*** kvote su podložne promenama