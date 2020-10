Ako je i bilo neke dileme više je je nema - Duško Bajević napušta kormilo reprezentacije Bosne i Hercegovine nakon što se završi ovogodišnje izdanje Lige nacija. Zmajevi nisu uspeli da se plasiraju na EURO usled poraza od Severne Irske na penale, a uoči predstojećeg susreta sa Holandijom iskusni stručnjak potvrdio je da odlazi.

"Cilj je da završimo ovo najbolje što možemo. Kasnije će reprezentacija imati novog selektora. Od mene će uvek imati pomoć, ali sigurno da postoje treneri veoma ambiciozni koji mogu pomoći reprezentaciji u budućnosti. Kažem, od mene će uvek imati podršku i pomoć, s te strane nema nikakvih problema. Sada imamo pritisak za sve mečeve. Cilj uvek mora da postoji i igračima sam rekao da moraju da daju sve od sebe. To su uradili u četvrtak i to je najvažnije. Izgubili smo taj meč, to nas je sve pogodilo, ali igrači su dali sve od sebe", kazao je Bajević.

Pojedini mediji u regionu još od sinoć pišu kako će Bajevića naslediti Mladen Krstajić, nekadašnji selektor Srbije. On je navodno bio kandidat i pre nego što je Princ sa neretve postavljen...

Ali pre toga BiH treba odigra preostale oktobarske i novembarske utakmice u Ligi nacija.