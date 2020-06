Baloteli slobodan igrač

Kao što je i najavljivano prethodnih dana - Mario Baloteli (29) dobio je otkaz u Breši! Pravno govoreći situacija je takva, pošto je raskid ugovora inicirao klub, međutim zastupnici 29-godišnjeg napadača nisu imali ništa protiv toga, tako da se može reći da je ipak došlo do sporazumnog razlaza.

Mario Baloteli poslednjih nedelja nije dolazio na treninge, što je razljutilo gazdu Masima Ćelina. On je pre nekoliko dana kazao kako se nada da neće morati da otpusti Super Marija, ali na kraju se upravo to dogodilo. Podsetimo, Balo je imao još dve godine ugovora sa Brešom, ali i klauzulu po kojoj postaje slobodan igrač ukoliko klub ispadne iz lige. Kako bi se Breša vrlo verovatno vratila u Seriju B, izvesno je da bi Baloteli svakako mogao da ide, međutim očito da je njemu i njegovim zastupnicima bilo važno da do raskida dođe što pre, kako bi mogao da krene u potragu za novim klubom.

Pominjalo se da bi bivši reprezentativac Italije mogao u Brazil ili Tursku. Nikakvih konkretnih kontakata za sada nije bilo.

Baloteli je ove sezone odigrao 19 mečeva i postigao pet golova.